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    Mundo Deportivo: на Ракитича претендуют четыре клуба

    Издание Mundo Deportivo сообщило, какие клубы претендуют на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Каталонцы не намерены продлевать контракт с хорватом, который действует до 2021 года.

    Речь идет о «Баварии», «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Например, миланцы готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро.

    • Полузащитник перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года за 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 30-летний футболист провел за сине-гранатовых 34 матча, записав в свой актив четыре гола и шесть результативных передач.
    • Ракитич – действующий серебряный призер чемпионата мира.

    Источник: Mundo Deportivo

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    23.02.2019 12:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 23 февраля 2019, 16:57

      Артур играет не хуже Ракитича, говорят о новом Хави. Про Ракитича такого не слышал

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 16:48

      Если уж Барселона хочет продавать Ракитича ,то 40 млн. это мало.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 февраля 2019, 12:34

      Если выбирать между Видалем, Артуром и Ваней, то определенно лучше оставить Артура и хорвата, а там летом и голландец добавиться и будет номинально 4 центровых Ваня, голландец, Артур и Аленья, при опорнике Бускетсе

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Skull_Boy 23 февраля 2019, 12:51

      Иван более ликвидный игрок и на него будет спрос в отличие от Видаля. И за него заплатят приличные деньги.Сам игрок хочет больше игрового времени на поле, но с приходом де Йонга у него ещё меньше будет шансов, да ещё и с Раьбо мосты не сожжены. Он хочет играть в Барсе, и нанял для переговоров профессионального агента.

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