Mundo Deportivo: на Ракитича претендуют четыре клуба

Артур играет не хуже Ракитича, говорят о новом Хави. Про Ракитича такого не слышал
Издание Mundo Deportivo сообщило, какие клубы претендуют на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Каталонцы не намерены продлевать контракт с хорватом, который действует до 2021 года.
Речь идет о «Баварии», «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Например, миланцы готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро.
- Полузащитник перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года за 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне 30-летний футболист провел за сине-гранатовых 34 матча, записав в свой актив четыре гола и шесть результативных передач.
- Ракитич – действующий серебряный призер чемпионата мира.