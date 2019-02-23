Mundo Deportivo: на Ракитича претендуют четыре клуба

Издание Mundo Deportivo сообщило, какие клубы претендуют на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Каталонцы не намерены продлевать контракт с хорватом, который действует до 2021 года.

Речь идет о «Баварии», «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Например, миланцы готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро.