Sport.es: «Барселона» не будет продлевать контракт с Ракитичем

Не плохой игрок... Милан хороший вариант
«Барселона» не будет продлевать контракт c полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.
Прошлым летом каталонский клуб получил предложение по хорвату в размере 90 миллионов евро, но футболист хотел остаться в клубе, поэтому сине-гранатовые не стали спешить с его продажей.
Теперь же после подписания Френки де Йонга «Барселона» более охотно расстанется с возрастными игроками середины поля.
Каталонцы надеются получить от трансфера Ракитича более 65 миллиона евро.
- Полузащитник перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года за 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне 30-летний футболист провел за сине-гранатовых 34 матча, записав в свой актив четыре гола и шесть результативных передач.
- Действующий контракт Ракитича истекает в июле 2021 года.