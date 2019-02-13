Sport.es: «Барселона» не будет продлевать контракт с Ракитичем

«Барселона» не будет продлевать контракт c полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.

Прошлым летом каталонский клуб получил предложение по хорвату в размере 90 миллионов евро, но футболист хотел остаться в клубе, поэтому сине-гранатовые не стали спешить с его продажей.

Теперь же после подписания Френки де Йонга «Барселона» более охотно расстанется с возрастными игроками середины поля.

Каталонцы надеются получить от трансфера Ракитича более 65 миллиона евро.