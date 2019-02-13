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    Sport.es: «Барселона» не будет продлевать контракт с Ракитичем

    «Барселона» не будет продлевать контракт c полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.

    Прошлым летом каталонский клуб получил предложение по хорвату в размере 90 миллионов евро, но футболист хотел остаться в клубе, поэтому сине-гранатовые не стали спешить с его продажей.

    Теперь же после подписания Френки де Йонга «Барселона» более охотно расстанется с возрастными игроками середины поля.

    Каталонцы надеются получить от трансфера Ракитича более 65 миллиона евро.

    • Полузащитник перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года за 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 30-летний футболист провел за сине-гранатовых 34 матча, записав в свой актив четыре гола и шесть результативных передач.
    • Действующий контракт Ракитича истекает в июле 2021 года.

    Источник: Sport.es

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    13.02.2019 14:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 февраля 2019, 20:19

      Не плохой игрок... Милан хороший вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 февраля 2019, 19:30

      Пора Ваня, пора...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 17:50

      Иван и сам это понимает, что в середине поля будет конкуренция и у него будет мало игровой практики. А так и Барса заработает , и он подпишет как минимум 3-х летний контракт с новым клубом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 февраля 2019, 16:43

      Куда-нибудь подальше его. Невыносимо слышать от комментаторов РАкитич!

      -1
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      Рейтинг: +110

      Schicko > VVadic 13 февраля 2019, 17:02

      Чувак, так он и есть РАкитич!

      Там ударение на первом слоге: МОдрич, БрОзович, КрАмарич, КОвачич, КАлинич, ПЕришич, МАнджукич (!!), РАдоньич, , СУбашич (!!!), ЛОврен, ЧОрлука.

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic > Schicko 13 февраля 2019, 20:51

      Плевать хотел как там у них. В русском это не должно резать слух!

      -1
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