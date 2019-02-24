Тухель: «Мбаппе мог забить «Ниму» пять голов»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал исход матча 26 тура Лиги 1 против «Нима» (3:0). Дублем отметился Килиан Мбаппе.

«Мы могли победить с более крупным счетом. Один Мбаппе имел возможность забить пять голов. «ПСЖ» сыграл хорошо. Это отличная победа. Теперь нужно справиться с «Дижоном» в Кубке Франции», – сказал немец.