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    Тухель: «Мбаппе мог забить «Ниму» пять голов»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал исход матча 26 тура Лиги 1 против «Нима» (3:0). Дублем отметился Килиан Мбаппе.

    «Мы могли победить с более крупным счетом. Один Мбаппе имел возможность забить пять голов. «ПСЖ» сыграл хорошо. Это отличная победа. Теперь нужно справиться с «Дижоном» в Кубке Франции», – сказал немец.

    • Мбаппе – лучший бомбардир текущего чемпионата Франции.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Матч с «Дижоном» состоится 26 февраля.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    24.02.2019 06:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 февраля 2019, 12:29

      Два гола из пяти, я бы сказал это плохой показатель для форварда! Чем здесь хвалиться? Вот когда он будет реализовывать хотя бы четыре из пяти, тогда можно будет говорить о росте игрока, а так, пока бушует молодость и страсть! Еще не факт, что из него может вырасти звезда, как Месси или Роналду, так как таких как он, как лягушек в пруду! Стрельнут пару раз хорошо и все, и забыли! Удачи конечно ему, но пиарить игрока который еще ничего не добился, считаю рановато!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Fin035 24 февраля 2019, 12:57

      он чемпион мира, всё-таки, и забивал на ЧМ в плей-офф. Не на лавке отсиделся. Так что не согласен. На данный момент он третий в мире после Месси и Роналду.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Cules2013 24 февраля 2019, 13:58

      Я вас понимаю и вижу, что вы не ровно дышите по отношению к Мбаппе, как к игроку, но титул Чемпиона Мира мне кажется не означает, что Мбаппе супер игрок. Очень много никому неизвестных и простых игроков имеют такой титул и их никто не ставит даже близко к уровню Месси с Роналду! Поэтому я тоже в этом отношении с вами не соглашусь, так как Чемпион мира это не показатель лучшего игрока! Согласитесь! Не спорю, что он хороший игрок. Но, что он сделал такого и какой глубокий след он оставил в мире мирового футболе за свою еще очень короткую карьеру, чтобы мы с вами не забыли его никогда? Вот и ответ, ничего! Не вижу смысла дальше разводить полемику по этому поводу, так как у каждого свое мнение! И считаю каждое мнение надо уважать! Я уважаю ваше мнение, я вас понял и услышал! А по поводу гениальности Мбаппе покажет только время! Спасибо за откровенность!)

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 февраля 2019, 11:52

      Мбаппе походу растёт на смену,Мессии и Рональдо,,,,

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 февраля 2019, 08:12

      Если бы, да кабы, мог - не мог, начинается словоблудие. Забил 2 - молодец.

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