Тухель: «Мбаппе мог забить «Ниму» пять голов»

Два гола из пяти, я бы сказал это плохой показатель для форварда! Чем здесь хвалиться? Вот когда он будет реализовывать хотя бы четыре из пяти, тогда можно будет говорить о росте игрока, а так, пока бушует молодость и страсть! Еще не факт, что из него может вырасти звезда, как Месси или Роналду, так как таких как он, как лягушек в пруду! Стрельнут пару раз хорошо и все, и забыли! Удачи конечно ему, но пиарить игрока который еще ничего не добился, считаю рановато!
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал исход матча 26 тура Лиги 1 против «Нима» (3:0). Дублем отметился Килиан Мбаппе.
«Мы могли победить с более крупным счетом. Один Мбаппе имел возможность забить пять голов. «ПСЖ» сыграл хорошо. Это отличная победа. Теперь нужно справиться с «Дижоном» в Кубке Франции», – сказал немец.
- Мбаппе – лучший бомбардир текущего чемпионата Франции.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- Матч с «Дижоном» состоится 26 февраля.