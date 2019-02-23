АПЛ. «Вулверхэмтон» и «Борнмут» сыграли вничью, «Ньюкасл» обыграл «Хаддерсфилд»

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 27-го тура АПЛ – 1:1. «Вулверхэмптон» с 40 очками занимает восьмую строчку, «Борнмут» с 34 очками поднялся на десятое место.

В другом матче «Ньюкасл» обыграл «Хаддерсфилд» – 2:0.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кинг (с пенальти), 14; 1:1 – Хименес (с пенальти), 83.

Нереализованный пенальти: Кинг, 85 – нет.

Ньюкасл – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рондон, 46; 2:0 – Перес, 52.

Удаление: нет – Смит, 20.

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