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    АПЛ. «Вулверхэмтон» и «Борнмут» сыграли вничью, «Ньюкасл» обыграл «Хаддерсфилд»

    «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 27-го тура АПЛ – 1:1. «Вулверхэмптон» с 40 очками занимает восьмую строчку, «Борнмут» с 34 очками поднялся на десятое место.

    В другом матче «Ньюкасл» обыграл «Хаддерсфилд» – 2:0.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кинг (с пенальти), 14; 1:1 – Хименес (с пенальти), 83.

    Нереализованный пенальти: Кинг, 85 – нет.

    Ньюкасл – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рондон, 46; 2:0 – Перес, 52.

    Удаление: нет – Смит, 20.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    23.02.2019 19:54
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