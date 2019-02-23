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    АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Бернли», Кейн сыграл впервые после травмы и забил гол 

    «Тоттенхэм» проиграл «Бернли» в матче 27-го тура АПЛ со счетом 1:2.

    В этом матче на поле вышел нападающий Гарри Кейн, это его первая игра с 13 января. Он пропустил шесть недель из-за травмы. Игрок провел на поле 90 минут и забил гол.

    «Тоттенхэм» с 60 очками занимает третью строчку в таблице, «Бернли» с 30 очками поднялся на 16-е место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Бернли – Тоттенхэм – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 57; 1:1 – Кейн, 65; 2:1 – Барнс, 83.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    23.02.2019 17:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 21:45

      для них лучше бы он отдохнул, а три очка в копилку

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 23 февраля 2019, 17:33

      Вот так и расстаются с надеждой на чемпионство.В этом сезоне шпоры уже наверное не станут чемпами.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > kolyma999 24 февраля 2019, 10:39

      максимум с мю за 3 место борьба титут ливер с сити разыгрывают

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