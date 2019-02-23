АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Бернли», Кейн сыграл впервые после травмы и забил гол 

«Тоттенхэм» проиграл «Бернли» в матче 27-го тура АПЛ со счетом 1:2.

В этом матче на поле вышел нападающий Гарри Кейн, это его первая игра с 13 января. Он пропустил шесть недель из-за травмы. Игрок провел на поле 90 минут и забил гол.

«Тоттенхэм» с 60 очками занимает третью строчку в таблице, «Бернли» с 30 очками поднялся на 16-е место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Бернли – Тоттенхэм – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 57; 1:1 – Кейн, 65; 2:1 – Барнс, 83.

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