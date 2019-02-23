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    Аллегри: «Жизнь была бы скучной, если бы мы побеждали в каждом матче»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

    «У нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к матчу, чтобы подойти к матчу с энтузиазмом и максимальным выбросом адреналина. Это должен быть замечательный вечер. Не знаю, удастся ли нам пройти, но мы должны показать максимум.

    Также мы должны выиграть три следующих матча Серии А. Эти игры смогут гарантировать нам, что мы подойдем в лучшей форме к 12 марта.

    Нам повезло столкнуться с тем, что нам предстоит сделать в следующие 20 дней. Жизнь состоит из таких вещей. Если бы мы побеждали в каждом матче, жизнь была бы плоской и скучной.

    Перед первым матчем [с «Атлетико»] не было просто, не будет просто и 12 марта. Мы играем против команды, которая выиграла многое за последние девять лет. Не знаю, попадет мяч в ворота или нет, пройдем мы дальше или нет, но важно отдать все. 12 марта нам предстоит испытание», – сказал Аллегри.

    • Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Атлетико».
    • Ответная встреча пройдет 12 марта в Италии.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2019 15:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 23 февраля 2019, 22:43

      Просто с приходом игоистичного пенсионера роналду команда заиграла хуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 21:59

      В Серии А Ювентус не всегда выкладывается в полную силу. Соперники позволяют. В ЛЧ совсем другая игра. Но все равно здесь еще не все решено.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 16:55

      То, что сейчас в игре показывает Юве это не для ЛЧ. Для серии А ещё такая игра может приносить успех, а тут команда будет отгребать. На одном опыте защитников такие игры не отстоять, в скорости они всем уступают, а нагнетать и дожимать Юве в ЛЧ уже не по зубам.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 февраля 2019, 16:39

      кабинетный физрук ! ювентус уже отдыхает. очередной купленный сезончик в сериале это все что вы можете. потолок !

      -3
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      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > dinar7777dinar 23 февраля 2019, 18:01

      Мозги ты б себе лучше купил бы. Одну и ту же чушь несёшь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +182

      Dosya85 > dinar7777dinar 23 февраля 2019, 20:45

      Интересно за что ты так "любишь" юве? Неужели за то что они по.имели твою бабселону в 1/4?

      0
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      ...
      Рейтинг: +182

      Dosya85 > dinar7777dinar 23 февраля 2019, 20:47

      Предоставь факты. А то я тоже могу много чего про бабслону сказать. Тебе эвребе и этого турка немецкого происхождения напомнить?

      0
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      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Dosya85 24 февраля 2019, 22:39

      Да этот глор за Интер топит, просто чтобы не позориться сейчас, меняет в профиле любимую команду. Кто выигрывает того и указыаает, а так за Интер он. Сто профилей уже сменил тут.

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 23 февраля 2019, 16:24

      Вы с такими результатами раздражаете

      0
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