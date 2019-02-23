Аллегри: «Жизнь была бы скучной, если бы мы побеждали в каждом матче»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«У нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к матчу, чтобы подойти к матчу с энтузиазмом и максимальным выбросом адреналина. Это должен быть замечательный вечер. Не знаю, удастся ли нам пройти, но мы должны показать максимум.

Также мы должны выиграть три следующих матча Серии А. Эти игры смогут гарантировать нам, что мы подойдем в лучшей форме к 12 марта.

Нам повезло столкнуться с тем, что нам предстоит сделать в следующие 20 дней. Жизнь состоит из таких вещей. Если бы мы побеждали в каждом матче, жизнь была бы плоской и скучной.

Перед первым матчем [с «Атлетико»] не было просто, не будет просто и 12 марта. Мы играем против команды, которая выиграла многое за последние девять лет. Не знаю, попадет мяч в ворота или нет, пройдем мы дальше или нет, но важно отдать все. 12 марта нам предстоит испытание», – сказал Аллегри.