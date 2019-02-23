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    Пентек повторил рекорд Бирхоффа 20-летней давности

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек забил в каждом из первых четырех матчей за клуб в Серии А (когда выходил в стартовом составе). Такое кому-либо из футболистов миланцев покорилось впервые за 20 лет.

    В 1998 году в первых четырех играх Серии А за «Милан» отличился немецкий форвард Оливер Бирхофф. Чтобы превзойти достижение немца, Пентеку нужно поразить ворота «Сассуоло» в ближайшем матче чемпионата Италии.

    • Бирхофф выступал за миланцев с 1998 по 2001 год (91 матч в Серии А, 38 голов).
    • Пентек перешел в «Милан» в январе из «Дженоа»,
    • Поляк идет на втором месте в списке бомбардиров Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2019 10:27
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