Пентек повторил рекорд Бирхоффа 20-летней давности

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек забил в каждом из первых четырех матчей за клуб в Серии А (когда выходил в стартовом составе). Такое кому-либо из футболистов миланцев покорилось впервые за 20 лет.

В 1998 году в первых четырех играх Серии А за «Милан» отличился немецкий форвард Оливер Бирхофф. Чтобы превзойти достижение немца, Пентеку нужно поразить ворота «Сассуоло» в ближайшем матче чемпионата Италии.