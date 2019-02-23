Пентек повторил рекорд Бирхоффа 20-летней давности

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек забил в каждом из первых четырех матчей за клуб в Серии А (когда выходил в стартовом составе). Такое кому-либо из футболистов миланцев покорилось впервые за 20 лет.
В 1998 году в первых четырех играх Серии А за «Милан» отличился немецкий форвард Оливер Бирхофф. Чтобы превзойти достижение немца, Пентеку нужно поразить ворота «Сассуоло» в ближайшем матче чемпионата Италии.
- Бирхофф выступал за миланцев с 1998 по 2001 год (91 матч в Серии А, 38 голов).
- Пентек перешел в «Милан» в январе из «Дженоа»,
- Поляк идет на втором месте в списке бомбардиров Серии А.