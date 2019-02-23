«Рубин» в честь праздника сделал 23-процентную скидку в фан-шопе, несмотря на финансовые проблемы

По информации сразу нескольких источников «БИЗНЕС Online», миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович в феврале инкогнито провел без малого неделю в Казани.
Купил бы Рубин..Или хотя бы игроков лавочников к нам своих отправил, их там много..
В России отмечается День защитника Отечества. «Рубин» в честь праздника снизил цены на все товары в клубном фан-шопе на 23 процента.
Ранее сообщалось о финансовых проблемах волжан. В РПЛ команда идет шестой.
- Отставание «Рубина» от зоны еврокубков – три очка.
- В 2008 и 2009 годах казанцы становились чемпионами страны.
- 2 марта казанцы сыграют дома с «Ахматом».