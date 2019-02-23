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    «Рубин» в честь праздника сделал 23-процентную скидку в фан-шопе, несмотря на финансовые проблемы

    В России отмечается День защитника Отечества. «Рубин» в честь праздника снизил цены на все товары в клубном фан-шопе на 23 процента.

    Ранее сообщалось о финансовых проблемах волжан. В РПЛ команда идет шестой.

    • Отставание «Рубина» от зоны еврокубков – три очка.
    • В 2008 и 2009 годах казанцы становились чемпионами страны.
    • 2 марта казанцы сыграют дома с «Ахматом».

    Источник: Твиттер «Рубина»

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    23.02.2019 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 23 февраля 2019, 10:10

      По информации сразу нескольких источников «БИЗНЕС Online», миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович в феврале инкогнито провел без малого неделю в Казани.
      Купил бы Рубин..Или хотя бы игроков лавочников к нам своих отправил, их там много..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубинище 23 февраля 2019, 10:18

      А кто их даст Рубину зарегистрировать, пока он не рассчитается со своими игроками ?... Надо искать спонсоров и улучшать финансово-экономическую деятельность клуба.

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