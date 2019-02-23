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    Гаттузо: «В жизни вам требуются годы, чтобы изменить что-то. В футболе вы играете каждые три дня» 

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 25-го тура Серии А против «Эмполи» (3:0).

    «Люди спрашивают о давлении. Как только вы надеваете форму «Милана» и выходите на «Сан-Сиро», то тут начинается давление. Это правда. «Милан» давно не боролся за топ-4 на этом этапе сезона, но мы здесь и хотим продолжать.

    Футбол – отличная вещь, потому что это не жизнь. В жизни вы делаете что-то глупое, то вам потребуются годы, чтобы все наладить. В футболе вы играете каждые три дня, и у вас есть шанс все изменить», – сказал Гаттузо.

    «Милан» с 45 очками занимает четвертую строчку в таблице.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2019 01:55
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