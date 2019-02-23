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    АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Фулхэм», «Уотфорд» забил пять голов «Кардиффу»

    «Вест Хэм» дома обыграл «Фулхэм» в матче 27-го тура АПЛ со счетом 3:1. Хозяева набрали 36 очков и поднялись на девятую строчку в таблице, «Фулхэм» с 17 очками идет 19-м.

    В другом матче «Уотфорд» разгромил «Кардифф» – 5:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Вест Хэм – Фулхэм – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Бабел, 3; 1:1 – Чичарито, 29; 2:1 – Диоп, 40; 3:1 – Антонио, 90+1.

    Кардифф – Уотфорд – 1:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Деулофеу, 18; 0:2 – Деулофеу, 61; 0:3 – Деулофеу, 63; 0:4 – Дини, 73; 1:4 – Бамба, 81; 1:5 – Дини, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    23.02.2019 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 23 февраля 2019, 00:43

      Кто-то кроме ман сити там умеет столько забивать???

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