Ляпорт продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила в твиттере о продлении контракта с защитником Эмериком Ляпортом.

Срок нового соглашения истекает 30 июня 2023 года. О финансовых подробностях сделки не сообщается. По информации Manchester Evening News, прежде 24-летний француз получал 70 тысяч фунтов в неделю.

Ляпорт проводит первый полный сезон за команду Хосепа Гвардиолы. В январе 2018 года он перешел из «Атлетика» за 57 миллионов фунтов.