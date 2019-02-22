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    Ляпорт продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

    Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила в твиттере о продлении контракта с защитником Эмериком Ляпортом.

    Срок нового соглашения истекает 30 июня 2023 года. О финансовых подробностях сделки не сообщается. По информации Manchester Evening News, прежде 24-летний француз получал 70 тысяч фунтов в неделю.

    Ляпорт проводит первый полный сезон за команду Хосепа Гвардиолы. В январе 2018 года он перешел из «Атлетика» за 57 миллионов фунтов.

    • 20 февраля «Сити» обыграл «Шальке-04» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:2. К 84 минуте игроки Гвардиолы уступали 1:2.
    • В 36 матчах нынешнего сезона Ляпорт забил 4 гола и отдал результативную передачу.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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    22.02.2019 23:18
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