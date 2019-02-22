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    Кантона: «Сульшер – духовный сын Фергюсона. Они как Кройф и Гвардиола»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о работе и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

    «В Сульшере виден дух клуба. Заметно, что в этом отношении он вдохновлен сэром Алексом Фергюсоном.

    Что-то похожее было между Йоханом Кройфом и Хосепом Гвардиолой в «Барселоне». Уле-Гуннар – духовный сын Фергюсона.

    Не каждый экс-футболист способен стать тренером. Считаю, что для «Манчестер Юнайтед» очень важно иметь человека, который чувствует дух клуба, понимает его структуру», – цитирует француза Mirror.

    6 февраля «Бомбардир» со ссылкой на Sky писал о том, что Кантона получил предложение стать спортивным директором «Юнайтед».

    • Сульшер возглавил команду в декабре, сменив уволенного Жозе Моуринью.
    • За 13 матчей у норвежца 11 побед, одна ничья и поражение.
    • «МЮ» проиграл только «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Ответная игра состоится 6 марта в Париже.

    Источник: Mirror

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    22.02.2019 21:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:20

      Кантона все правильно подметил.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2019, 21:44

      кантона-кресный )) жаль,что у анри не получилось в монако...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 февраля 2019, 21:41

      Абсолютно в точку!

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