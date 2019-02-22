Кантона: «Сульшер – духовный сын Фергюсона. Они как Кройф и Гвардиола»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о работе и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

«В Сульшере виден дух клуба. Заметно, что в этом отношении он вдохновлен сэром Алексом Фергюсоном.

Что-то похожее было между Йоханом Кройфом и Хосепом Гвардиолой в «Барселоне». Уле-Гуннар – духовный сын Фергюсона.

Не каждый экс-футболист способен стать тренером. Считаю, что для «Манчестер Юнайтед» очень важно иметь человека, который чувствует дух клуба, понимает его структуру», – цитирует француза Mirror.

6 февраля «Бомбардир» со ссылкой на Sky писал о том, что Кантона получил предложение стать спортивным директором «Юнайтед».