Кантона: «Сульшер – духовный сын Фергюсона. Они как Кройф и Гвардиола»

Кантона все правильно подметил.
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о работе и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
«В Сульшере виден дух клуба. Заметно, что в этом отношении он вдохновлен сэром Алексом Фергюсоном.
Что-то похожее было между Йоханом Кройфом и Хосепом Гвардиолой в «Барселоне». Уле-Гуннар – духовный сын Фергюсона.
Не каждый экс-футболист способен стать тренером. Считаю, что для «Манчестер Юнайтед» очень важно иметь человека, который чувствует дух клуба, понимает его структуру», – цитирует француза Mirror.
6 февраля «Бомбардир» со ссылкой на Sky писал о том, что Кантона получил предложение стать спортивным директором «Юнайтед».
- Сульшер возглавил команду в декабре, сменив уволенного Жозе Моуринью.
- За 13 матчей у норвежца 11 побед, одна ничья и поражение.
- «МЮ» проиграл только «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Ответная игра состоится 6 марта в Париже.