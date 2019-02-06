Кантона предложили занять пост спортивного директора «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона может стать спортивным директором клуба.

Накануне 52-летний француз выложил в инстаграме пост, в котором обратился к болельщикам «МЮ»: «Пока ничего не могу сказать, но вам это понравится».

Сразу после этого Кантона стал фаворитом у букмекеров на эту должность. По информации Sky Sports, Уле-Гуннар Сульшер уже сделал предложение бывшему партнеру по команде.