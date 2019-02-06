Кантона предложили занять пост спортивного директора «МЮ»

Играя за МЮ он был звездой и лидером команды.Для МЮ это не посторонний человек и пусть ему повезет в этой работе.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона может стать спортивным директором клуба.
Накануне 52-летний француз выложил в инстаграме пост, в котором обратился к болельщикам «МЮ»: «Пока ничего не могу сказать, но вам это понравится».
Сразу после этого Кантона стал фаворитом у букмекеров на эту должность. По информации Sky Sports, Уле-Гуннар Сульшер уже сделал предложение бывшему партнеру по команде.
- Кантона выступал за «МЮ» с 1992 по 1997 год.
- Вместе с манкунианцами нападающий выиграл четыре чемпионских титула в АПЛ, а также два Кубка и три Суперкубка Англии.
- В период с 2011 по 2012-й Кантона занимал должность спортивного директора в «Нью-Йорк Космос».