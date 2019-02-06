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    Кантона предложили занять пост спортивного директора «МЮ»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона может стать спортивным директором клуба.

    Накануне 52-летний француз выложил в инстаграме пост, в котором обратился к болельщикам «МЮ»: «Пока ничего не могу сказать, но вам это понравится».

    Сразу после этого Кантона стал фаворитом у букмекеров на эту должность. По информации Sky Sports, Уле-Гуннар Сульшер уже сделал предложение бывшему партнеру по команде.

    • Кантона выступал за «МЮ» с 1992 по 1997 год.
    • Вместе с манкунианцами нападающий выиграл четыре чемпионских титула в АПЛ, а также два Кубка и три Суперкубка Англии.
    • В период с 2011 по 2012-й Кантона занимал должность спортивного директора в «Нью-Йорк Космос».

    Источник: Sky Sports

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    06.02.2019 06:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:11

      Играя за МЮ он был звездой и лидером команды.Для МЮ это не посторонний человек и пусть ему повезет в этой работе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 февраля 2019, 12:33

      Болельщикам надо быть теперь поосторожней чтобы не повторился знаменитый прыжок в стиле кун-фу. Хотя возраст уже не тот, но огонь в глазах присутствует!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 февраля 2019, 09:55

      не уж то звезды ман юнайтед возвращаются ? а где пол скоулз ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 6 февраля 2019, 07:58

      Король возвращается в родные пенаты:)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 07:35

      Сульшер сам пока исполняющий обязанности главного тренера "МЮ". Предложение должны сделать боссы клуба. Интересно было бы посмотреть на этот тандем в совместной работе.

      6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 февраля 2019, 06:53

      Вот чувак огонь.. Харизма..)) для МЮ хорошая новость будет если придёт в клуб

      2
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