Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Новый президент «Зенита» Медведев: «Цель клуба – победа в РПЛ и Лиге Европы»

    Новый президент «Зенита» Александр Медведев, сменивший в должности Сергея Фурсенко, дал первое интервью в новом статусе.

    – Какие цели перед вами поставлены?

    Цель пока одна у «Зенита» – чемпионство. В российском первенстве и в Лиге Европы. И, конечно, возвращение в Лигу чемпионов.

    – Какое впечатление на вас, как на болельщика, производит игра команды в этом сезоне?

    – Вчера был на матче . Команда очень хорошо начала, забила два гола. Потом был трудный период, когда мы прижались к своим воротам и дали «Фенербахче» возможность атаковать. Там игроки техничные – как раньше говорили, умеют водиться. Пропустили гол, что поставило под угрозу выход в следующий раунд. Но потом наша команда поймала эмоциональную волну.

    Было приятно смотреть, как футболисты двигались, бежали, бились. Был не один опасный момент. Большую часть второго тайма наша игра оставила очень хорошее впечатление. Плюс нельзя забывать, что для «Зенита» вторая часть сезона только начинается. А «Фенербахче» находится на другом этапе в плане подготовки. Наши игроки не устали, а наоборот прибавили. Этот матч показал, что у команды очень хороший потенциал.

    – Азмун?

    Азмун подтвердил правильность трансферной политики. Набрал три очка, как говорят в хоккее, два забил, один отдал.

    – В футболе сложнее работать, чем в хоккее?

    – При всей специфике каждого вида спорта есть общие принципы и правила управления клубом и командой. С моим опытом работы и в СКА и КХЛ, я смогу работать на этом посту и в «Зените».

    • Вчера «Зенит» прошел «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы (3:2 по сумме двух матчей).
    • Соперник по следующей стадии – «Вильярреал». Все результаты жеребьевки доступны здесь.
    • В таблице Премьер-лиги команда Сергея Семака занимает первое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2019 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 24 февраля 2019, 18:52

      Главное, чтобы на российских "огородах" очередной эпидемии травм не случилось. Пока что состав укомплектован так, как нужно для достижения чемпионства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 февраля 2019, 15:23

      Всем известно, что негатив распространяется быстрее чем позитив. Сейчас Зенит поймал позитивное русло и это надо развивать. Самое главное: были куплены недостающие в команде нужные игроки, ведь команда это механизм : и если одна шестерёнка плохо работает,то плохо работает и весь механизм. Теперь посмотрим , как этот механизм в лице Зенита запустится после перемен . Удачи моей команде и не обращать внимание на критику. И только своей игрой можно снять все вопросы !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 11:30

      Цель поставлена правильно. Дело за реализацией!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 23 февраля 2019, 08:37

      Самый лучший лекарь-время и оно покажет все, о чем здесь спорят. Одно плохо - оскорблять друг друга. Когда мы научимся нормально разговаривать?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2019, 01:26

      Про победу в Лиге Европы. Правда, а почему бы зайцу не съесть медведя?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 23 февраля 2019, 00:45

      Ну мечтайте. Мечтать не вредно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 00:23

      Ты их силовыми приемами почаще, Медведев, а то некоторые только деньги получать привыкли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 00:02

      с такой игрой что показывает Зенит?????
      Кранодар должен выигрывать ЛЕ, но это очень не просто для наших команд.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > portero 23 февраля 2019, 00:23

      Краснодару еще учиться, учиться и учиться со своими молокососами.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 23 февраля 2019, 00:25

      уж лучше молодежь чем бревна Дзюба и Заба и Смола

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > portero 23 февраля 2019, 00:29

      Молодежь когда-нибудь тоже станет бревнами. Кстати, чем тебе Дзюба и Смола не понравились?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 23 февраля 2019, 00:30

      есть надежда что не все, а только те кто посчитает что это его пик

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > portero 23 февраля 2019, 00:31

      У кого пик, у Краснодара или у Дзюбы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 23 февраля 2019, 00:33

      у Дзюбы он уже прошел, пик, и он медленно спит на поле

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 23 февраля 2019, 00:34

      Дриуси на фланге отлично смотрелся

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 22 февраля 2019, 23:09

      Продолжение сезона уже на пороге. Ещё неделька и встречаем весну и футбол в России. Весна покажет -кто к чему и как готов. В первом же туре начнётся рубка лидеров. Спартак-Краснодар. Через две недели Локо-Краснодар и Спартак -Зенит. Так или иначе а кому то придётся терять очки. Нас ждут интересные баталии и множество радостей огорчений споров и приятных просмотров футбольных репортажей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 22 февраля 2019, 22:37

      Для Семака это изменение большой плюс. Фурсенко был слишком амбициозным и предпочитал грезить о полуфиналах ЛЧ и победах в ЛЕ вместо того, чтобы для начала постараться выиграть РПЛ. Поэтому Семака, который не поддерживал его амбиций, он как сильного тренера не вопринимал. Сейчас у меня, как и у Фурсенко (хотя по совершенно другим причинам), сложилось мнение, что Семак - действительно тренер вполне себе средний. Так что я совсем не уверен, что уход Фурсенко такое уж прямо благо для Зенита. Ну и в компетентности Медведева тоже имеются сомнения. В этом смысле, мне кажется, что Миллер поменял шило на мыло.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вомбат 23 февраля 2019, 00:25

      Фурсенко был не амбициозным, а обычным г-ном, которое принято называть "эффективный менеджер".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 23 февраля 2019, 00:32

      просто спокойная жизнь хороший доход

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11