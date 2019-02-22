Новый президент «Зенита» Медведев: «Цель клуба – победа в РПЛ и Лиге Европы»

Новый президент «Зенита» Александр Медведев, сменивший в должности Сергея Фурсенко, дал первое интервью в новом статусе.

– Какие цели перед вами поставлены?

– Цель пока одна у «Зенита» – чемпионство. В российском первенстве и в Лиге Европы. И, конечно, возвращение в Лигу чемпионов.

– Какое впечатление на вас, как на болельщика, производит игра команды в этом сезоне?

– Вчера был на матче . Команда очень хорошо начала, забила два гола. Потом был трудный период, когда мы прижались к своим воротам и дали «Фенербахче» возможность атаковать. Там игроки техничные – как раньше говорили, умеют водиться. Пропустили гол, что поставило под угрозу выход в следующий раунд. Но потом наша команда поймала эмоциональную волну.

Было приятно смотреть, как футболисты двигались, бежали, бились. Был не один опасный момент. Большую часть второго тайма наша игра оставила очень хорошее впечатление. Плюс нельзя забывать, что для «Зенита» вторая часть сезона только начинается. А «Фенербахче» находится на другом этапе в плане подготовки. Наши игроки не устали, а наоборот прибавили. Этот матч показал, что у команды очень хороший потенциал.

– Азмун?

– Азмун подтвердил правильность трансферной политики. Набрал три очка, как говорят в хоккее, два забил, один отдал.

– В футболе сложнее работать, чем в хоккее?

– При всей специфике каждого вида спорта есть общие принципы и правила управления клубом и командой. С моим опытом работы и в СКА и КХЛ, я смогу работать на этом посту и в «Зените».