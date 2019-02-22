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    Кальдерон: «Перес отказался повысить зарплату Роналду после победы в ЛЧ. Игрок разозлился, узнав, что «Реал» готов много заплатить за Неймара»

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что некоторые действия нынешнего президента мадридцев Флорентино Переса повлияли на решение уйти из клуба нападающего Криштиану Роналду и главного тренера Зинедина Зидана.

    Французский специалист покинул «Реал» в начале июня 2018 года спустя несколько дней после третьей победы подряд в Лиге чемпионов. Португальский форвард в июле перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро.

    «Роналду попросил повышения после победы в Лиге Чемпионов, а Флорентино отклонил его просьбу. Кроме того, Криштиану разозлился, потому что узнал о готовности «Реала» заплатить большие деньги за Неймара.

    Перес сказал ему, что, если он принесет чек на 100 миллионов евро, он отпустит его. Так и произошло.

    Флорентино не принял, что покупка Криштиану была делом моих рук. Я не отрицаю, что он отличный президентом, но он не очень хорошо относится к наследству, которое получает. То же самое произошло с Касильясом, Раулем, Роббеном и Снейдером.

    Солари, как тренер, делает все, что может. Он не виноват в той плохой ситуации, в которой оказался «Реал». Он пытается что-то сделать с тем, что ему дали. Сантьяго принял команду, после того, как уволили другого тренера, после ухода Зидан. Он четко знал, что случится дальше.

    Ясно, что Зидан просил Переса о чем-то, что он не выполнил. Одним из требований было то, чтобы Роналду никогда не ушел из «Реала», – сказал Кальдерон.

    Источник: Goal

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    22.02.2019 19:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:40

      Перес наверное и сам понимает что сделал ошибку.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zigbert 23 февраля 2019, 15:36

      да помоему норм для реала )))) на сто лямов развели ювентус (это еще не известно солько туринцы отдали мендешу и еще полюс зп бонусы). ювентус болваны ! Они и так серию а брали а тут начали орать взяли кристинку и на сразу возьмем лч )))) теперь какой дурак отвалит сотку за 34 летнего рональду? нормально перес наварился ! это кристинка каждый год плакал со своим мендешем разводили переса на большую зп уже берегов не видели.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 февраля 2019, 19:56

      перес сделал большое ошибку,продаваю качественную,надеется купит лучшего!!!в итоге не рыба не мясо

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > САНЁК17 23 февраля 2019, 15:38

      а что не рыба не мясо? реал идет дальше в лч ! без кристинки ! ла лигу не берут да в прочем как и когда кристинка был в основе. так что не рыба не мясо? уже который сезон за реал полгода роналду вообще не играл ! пару матчей в лч выдавал и все в плейофф !

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > dinar7777dinar 23 февраля 2019, 20:22

      Я про игроков имел в виду,знаю что реал пойдет дальше без Рона,но пока не чего не выиграли в 18 финале,игра вот вот начинается кто силён и кто умён

      0
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 22 февраля 2019, 19:41

      Надо по этому поводу снять передачу "Пусть говорят", и на передачу ДНК всех пригласить. Да, ещё снять передачу Звёзды сошлись.

      2
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      Рейтинг: +84

      slava_smith > Алексей новый 22 февраля 2019, 19:44

      а потом поженить Роналду и Неймара :D

      3
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      Рейтинг: +452

      тёска > slava_smith 22 февраля 2019, 22:25

      А Месси будет свидетелем(трио)

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > тёска 23 февраля 2019, 15:39

      а месси мужик ! а не заднеприводный как кристина !

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      Рейтинг: +452

      тёска > dinar7777dinar 24 февраля 2019, 00:04

      порно фото кристины есть ?доказательства

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 февраля 2019, 19:22

      Перес может оправдаться только очередной победой в ЛЧ но это вряд ли

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      Рейтинг: +2402

      SarJr > giluxa1963 23 февраля 2019, 00:40

      Почему? ( это же реал, а лч их личный персональный турнир. Я на сто проц уверен, что и эту лч возьмут они. Они здесь не могут проиграть, даже если играют ужасно и заслуживают поражение

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SarJr 23 февраля 2019, 15:41

      ну эту лч реалу уже на врядли взять ! а так я не вижу ничего плохого что кристинку продали да еще за такие бабки плюс разгрузили зп-бюджет ! помоему минус только для ювентуса ! 1) 34 года 100 лямов(не известно сколько бонусов еще там и сколько на лапу мендешу аньелли отдал плюс зп кристине больше всех в юве) 2) базарились на лч. и что теперь? сериал они и так брали что с кристиной что без кристины !

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      Рейтинг: +2402

      SarJr > dinar7777dinar 23 февраля 2019, 16:29

      Реал никогда не играл стабильно хорошо в лч. Но победу они брали чисто за счёт везения и покупки судей. Что изменилось в этом сезоне? -ничего, матч с аяксом тому пример

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SarJr 23 февраля 2019, 16:37

      вот тут я с тобой согласен ! и с атлетико у них роналду и рамос забивали с очевидных оффсайдов ! с баварией 2 года подряд красные баварцам ! тут да ты верно пишешь ! а аяксом вообще позорный матч скомине бабок отвалили.

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