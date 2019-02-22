Кальдерон: «Перес отказался повысить зарплату Роналду после победы в ЛЧ. Игрок разозлился, узнав, что «Реал» готов много заплатить за Неймара»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что некоторые действия нынешнего президента мадридцев Флорентино Переса повлияли на решение уйти из клуба нападающего Криштиану Роналду и главного тренера Зинедина Зидана.

Французский специалист покинул «Реал» в начале июня 2018 года спустя несколько дней после третьей победы подряд в Лиге чемпионов. Португальский форвард в июле перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро.

«Роналду попросил повышения после победы в Лиге Чемпионов, а Флорентино отклонил его просьбу. Кроме того, Криштиану разозлился, потому что узнал о готовности «Реала» заплатить большие деньги за Неймара.

Перес сказал ему, что, если он принесет чек на 100 миллионов евро, он отпустит его. Так и произошло.

Флорентино не принял, что покупка Криштиану была делом моих рук. Я не отрицаю, что он отличный президентом, но он не очень хорошо относится к наследству, которое получает. То же самое произошло с Касильясом, Раулем, Роббеном и Снейдером.

Солари, как тренер, делает все, что может. Он не виноват в той плохой ситуации, в которой оказался «Реал». Он пытается что-то сделать с тем, что ему дали. Сантьяго принял команду, после того, как уволили другого тренера, после ухода Зидан. Он четко знал, что случится дальше.

Ясно, что Зидан просил Переса о чем-то, что он не выполнил. Одним из требований было то, чтобы Роналду никогда не ушел из «Реала», – сказал Кальдерон.