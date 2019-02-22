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    Рианчо: «Шансы «Зенита» пройти «Вильярреал» – 70%, у «Краснодара» с «Валенсией» – 50 на 50»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил вероятность выхода российских клубов следующий раунд плей-офф Лиги Европы.

    Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира. «Зенит» сыграет с «Вильярреалом», «Краснодар» – с «Валенсией».

    «С «Валенсией» «Краснодару» может быть трудно, потому что «Валенсия» на данный момент – очень серьезная команда. У нее всегда все хорошо, как с тактикой, так и с обороной. Но я знаю, что сейчас у нее есть небольшие проблемы в атаке: создают много моментов, но не могут забить. Но «Краснодар» – тоже сильная команда. Мне очень нравится то, как они играют. Шансы в этом матче у обеих команд – 50 на 50.

    «Зенит» сейчас приобрел сильного нападающего. Это хороший игрок, так как он может и контролировать мяч, и играть в контратаке. В контратаках Азмун – топ-игрок. «Зенит» вообще основательно усилился в это трансферное окно.

    Сейчас у «Вильярреала» трудности в чемпионате Испании. У них нет проблем с атакой, зато страдает оборона. И я думаю, что с вероятностью 70% «Зенит» выиграет, так как все-таки «Вильярреал» находится не на пике формы», – сказал Рианчо.

    Источник: Sport24

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    22.02.2019 18:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 марта 2019, 15:07

      Зениту повезло снова с жеребьёвкой,но не факт что пройдёт,а у Краснодара боюсь шансов нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:26

      Разложил все красиво.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2019, 01:37

      Такими губищами, как у Рауля, только сметану слизывать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 00:20

      шансы и авансы...
      увидим сами кто в как будет играть и перевернет все расклады.

      11
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 февраля 2019, 19:25

      ага, после того как героическими действиями Азмун в одиночку затащил Зенит против мёртвого Фенера, сейчас прямо разорвём какой-то там Вильярреал.

      2
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Cules2013 23 февраля 2019, 00:22

      пол команды после 10 минут умерли и стояли наблюдали...

      11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 18:14

      Согласен, примерно так. Но все может измениться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 23 февраля 2019, 00:23

      если Зенит сыграет как с турками, стоя, то пролетит как фанера

      12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 18:10

      А какие шансы этот оракул футбольный давал Краснодару в противостоянии с Байером ?...

      4
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