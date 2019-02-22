Рианчо: «Шансы «Зенита» пройти «Вильярреал» – 70%, у «Краснодара» с «Валенсией» – 50 на 50»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил вероятность выхода российских клубов следующий раунд плей-офф Лиги Европы.

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира. «Зенит» сыграет с «Вильярреалом», «Краснодар» – с «Валенсией».

«С «Валенсией» «Краснодару» может быть трудно, потому что «Валенсия» на данный момент – очень серьезная команда. У нее всегда все хорошо, как с тактикой, так и с обороной. Но я знаю, что сейчас у нее есть небольшие проблемы в атаке: создают много моментов, но не могут забить. Но «Краснодар» – тоже сильная команда. Мне очень нравится то, как они играют. Шансы в этом матче у обеих команд – 50 на 50.

«Зенит» сейчас приобрел сильного нападающего. Это хороший игрок, так как он может и контролировать мяч, и играть в контратаке. В контратаках Азмун – топ-игрок. «Зенит» вообще основательно усилился в это трансферное окно.

Сейчас у «Вильярреала» трудности в чемпионате Испании. У них нет проблем с атакой, зато страдает оборона. И я думаю, что с вероятностью 70% «Зенит» выиграет, так как все-таки «Вильярреал» находится не на пике формы», – сказал Рианчо.