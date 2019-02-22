Мусаев – после игры с «Байером»: «Раньше все говорили, какие мы пушистые. Мы показали, что это не так»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (1:1). По итогам матча российский клуб вышел в 1/8 финала.

«Мы никогда себе не изменим. Первый тайм нам удался. Во втором тайме соперник был ближе к голу, но мы выстояли и смогли забить в концовке.

Одержали заслуженную победу. Поздравляю всю команду и болельщиков. Старались не отступать от своей игры. Соперник нас заставил обороняться больше, чем обычно. Если раньше все говорили про «Краснодар», какие мы пушистые, то сейчас показали, что это не так. Да, важно показывать красивую игру, но нужно вырывать и такие матчи. Есть игры, когда нужно терпеть и показывать свои лучшие качества в обороне. Я рад, что это получилось сделать.

Хотелось бы провести вторую половину матча, как первую. В первом тайме мы были острее.

Шапи Сулейманов много бил после тренировок. В двух последних турах РПЛ штрафные бил Перейра, теперь видимо пришла очередь Шапи», – сказал Мусаев.

Надежда-2019. Один молодой парень разбудит весь русский футбол