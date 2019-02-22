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    Мусаев – после игры с «Байером»: «Раньше все говорили, какие мы пушистые. Мы показали, что это не так»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (1:1). По итогам матча российский клуб вышел в 1/8 финала.

    «Мы никогда себе не изменим. Первый тайм нам удался. Во втором тайме соперник был ближе к голу, но мы выстояли и смогли забить в концовке.

    Одержали заслуженную победу. Поздравляю всю команду и болельщиков. Старались не отступать от своей игры. Соперник нас заставил обороняться больше, чем обычно. Если раньше все говорили про «Краснодар», какие мы пушистые, то сейчас показали, что это не так. Да, важно показывать красивую игру, но нужно вырывать и такие матчи. Есть игры, когда нужно терпеть и показывать свои лучшие качества в обороне. Я рад, что это получилось сделать.

    Хотелось бы провести вторую половину матча, как первую. В первом тайме мы были острее.

    Шапи Сулейманов много бил после тренировок. В двух последних турах РПЛ штрафные бил Перейра, теперь видимо пришла очередь Шапи», – сказал Мусаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2019 01:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 22 февраля 2019, 14:38

      ...ах,спасибо Сулейманову он помог пройти вперёд!!! ( примерно такие слова из к/ф Аршин малалан) Молодцы Ребята!!! болельщик РУБИНа.

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 22 февраля 2019, 12:39

      Молодцы ребята!!!! Неожиданно! Вперёд к финалу!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 12:39

      Краснодар научился не только атаковать ,но и обороняться. Один пропущенный мяч в двух играх с Байером говорит о многом.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 февраля 2019, 10:50

      Вы ещё и остались "пушистыми".В который раз спасаетесь на флажке-это отлично,но как быстро пропускаете-тоже "в который раз",и как много неиспользованных моментов,которые дали бы возможность спокойно доводить матч до победы-тоже " в который раз". А в целом порадовали,оснований для прохода в следующий круг,по итогам жеребьёвки, было поменьше,чем у "Зенита".

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 февраля 2019, 10:24

      Надо было заканчивать всё ещё в первом тайме, делать 0:2 и спокойно доигрывать

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 22 февраля 2019, 10:14

      порадовал Краснодар...в 1 / 8 ещё б нашим командам повезло со жребием - как никогда сильный состав в ЛЕ...

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 22 февраля 2019, 09:49

      Красавцы. Хоть я и не являюсь болельщиком Краснодара, но они самая интересная команда в РПЛ.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > sergeIKAZ 22 февраля 2019, 12:39

      Поэтому за них и болею..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 09:16

      Команда очень хорошо готова на данном этапе розыгрыша ЛЕ. Целенаправленно готовились, не участвовали в турнире как и ЦСКА. "Быки" демонстрируют отнюдь не весенний футбол, не говоря уже про зимний. Время покажет, хватит ли их на всю весеннюю часть чемпионата РПЛ.

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      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:29

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака!!!!!!!!!! --- http://7.ly/sportmen

      -1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 22 февраля 2019, 07:41

      Особо можно отметить Сафонова, сколько мячей вытащил.Ну а гол--это удар почти в упор. Вся команда выложилась по полной.Молодцы!!!

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