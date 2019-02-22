Иванович: «Ощущение, будто мы с Ракицким играем вместе уже давно»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).

– Мы контролировали игру. Неважно, что пропустили. Мы немного сдали физически, однако эмоции болельщиков помогли нам пройти дальше. Конечно, нам есть над чем работать в плане действий во втором тайме. В первом тайме тоже не очень хорошо сегодня играли. Но мы довольны, что прошли в следующий раунд. —Ждем жеребьевку. Пока — готовимся к возобновлению чемпионата.

– «Зенит» здорово начал, но затем внезапно пропустил. Какие мысли были при счете 2:1?

– Даже пропустив, мы контролировали игру в первом тайме. Мы понимали, что у нас будет шанс во втором тайме, мы его дождались. Конечно, была тяжелая игра, мы знали, что так и будет. Но в том числе и благодаря нашим болельщикам мы добились нужного результата.

– Когда Сергей Семак вступил в конфликт с игроком «Фенербахче», это завело команду?

– Да, это показывает, что мы одна команда, и каждый работает в ее интересах. Каждая эмоция помогает. И особенно помогает, когда тренер так вовлечен в игру, что кажется, будто он хочет в нее войти.

– Как вам играть в паре с Ярославом Ракицким?

– Мы отлично понимаем друг друга. Ощущение, будто играем вместе уже очень давно. Считаю, что мы вообще усилились как команда.

– Почему все-таки пройти «Фенербахче» удалось лишь с такой нервотрепкой?

– Мы здорово начали игру на желании, эмоциях, давили соперника. После гола немного остановились, а затем вновь добавили в конце первого тайма. Сейчас нам предстоят десять дней упорной работы и затем матч чемпионата России.

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