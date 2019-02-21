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    Агент Кулибали: «Не думаю, что Калиду предаст «Наполи» и перейдет в «Ювентус»

    Бруно Сатин, агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали, прокомментировал возможный переход футболиста в «Ювентус».

    «Он очень близок к Неаполю, к клубу и к городу. Не думаю, что он когда-нибудь предаст их и перейдет в «Ювентус», но не будем забывать, что он профессионал.

    Если у вас появляется шанс сыграть на высоком уровне, то вы выслушаете предложение. Повторюсь, даже несмотря на то что он близок к «Наполи», – сказал Сатин.

    • Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».
    • Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sky Sports

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    21.02.2019 19:31
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