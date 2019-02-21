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    «Арсенал» может продать Лаказетта летом

    Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт может покинуть клуб по окончании сезона.

    Главный тренер «канониров» Унаи Эмери не видит смысла держать француза в команде вместе с Пьером-Эмериком Обамеянгом. Кроме того, Лаказетт моложе габонца на два года, а это значит, что его можно продать более выгодно. По информации Football London, уход Лаказетта будет зависеть от того, какие предложения получат лондонцы.

    Как сообщает источник, в следующем сезоне гарантированное место в стартовом получат лишь шестеро футболистов: кроме Обамеянга, это вратарь Бернд Лено, защитники Сократис Папастатопулос и Эктор Бельерин, полузащитники Маттео Гендузи и Лукас Торрейра.

    В летнее трансферное окно «Арсенал» будет иметь ограниченный бюджет. Следовательно, продажи помогут финансировать необходимые новые приобретения.

    • В этом сезоне Лаказетт провел за красно-белых 33 матча, забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Лондонский клуб купил нападающего у «Лиона» летом 2017 года за 53 миллиона евро.

    Источник: Daily Star

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    21.02.2019 12:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +95

      сейду 21 февраля 2019, 19:12

      Каждое окно у них ограниченный бюджет. Такое ощущение, что у руководителя Арсенала крючковатый нос, отвисшая нижняя губа и он потирает руки над мешком с золотыми монетами. С такими амбициями о чемпионство можно забыть

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 16:20

      Обамеянг сильней Лаказетта. Но Лаказетт еще может пригодится Арсеналу.

      3
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      Рейтинг: +64

      baltica 21 февраля 2019, 14:04

      А Обамеянг сломается?

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 13:46

      Лучше бы обамеянга продали. Лаказетт более толковый, а обамеянг бревно бревном

      1
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 21 февраля 2019, 13:10

      Начинается. Не то чтобы Ляказетт рвал и метал в АПЛ, но что наступит тенденция к распродажам ИЗ-ЗА ПОГАНОЙ ИГРЫ, А ЗНАЧИТ И ПОЛОЖЕНИЯ - сомневаться не приходилось. Вот тенденция и наступила. Первый Рэмзи (вообще даром Ювентусу), теперь вот слушки о Гендузи и Ляказетте

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