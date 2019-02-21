«Арсенал» может продать Лаказетта летом

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт может покинуть клуб по окончании сезона.

Главный тренер «канониров» Унаи Эмери не видит смысла держать француза в команде вместе с Пьером-Эмериком Обамеянгом. Кроме того, Лаказетт моложе габонца на два года, а это значит, что его можно продать более выгодно. По информации Football London, уход Лаказетта будет зависеть от того, какие предложения получат лондонцы.

Как сообщает источник, в следующем сезоне гарантированное место в стартовом получат лишь шестеро футболистов: кроме Обамеянга, это вратарь Бернд Лено, защитники Сократис Папастатопулос и Эктор Бельерин, полузащитники Маттео Гендузи и Лукас Торрейра.

В летнее трансферное окно «Арсенал» будет иметь ограниченный бюджет. Следовательно, продажи помогут финансировать необходимые новые приобретения.