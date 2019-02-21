Только в одном матче плей-офф ЛЧ «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы пропустил менее двух голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях победил «Шальке» со счeтом 3:2.

Как сообщает Opta, английская команда под руководством Хосепа Гвардиолы пропустил минимум два гола в шести из семи игр плей-офф ЛЧ.

Исключением стал только матч 1/8 финала прошлого розыгрыша с «Базелем», в котором «Манчестер Сити» выиграли со счeтом 4:0.