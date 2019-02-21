Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Только в одном матче плей-офф ЛЧ «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы пропустил менее двух голов

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях победил «Шальке» со счeтом 3:2.

    Как сообщает Opta, английская команда под руководством Хосепа Гвардиолы пропустил минимум два гола в шести из семи игр плей-офф ЛЧ.

    Исключением стал только матч 1/8 финала прошлого розыгрыша с «Базелем», в котором «Манчестер Сити» выиграли со счeтом 4:0.

    • Ответный матч между «Сити» и «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2019 09:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 10:54

      Ну кто-то же говорил,что у Пепы нелады с обороной)))
      Это в АПЛ их побаиваются,а в ЛЧ все посмелее будут)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11