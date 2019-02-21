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    «Боруссия» интересуется Вернером, Максом и Эггештайном

    Дортмундская «Боруссия» уже строит планы на летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

    По информации источника, клуб намерен купить трех молодых немецких футболистов – защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса, полузащитника «Вердера» Максимилиана Эггештайна и нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.

    • 25-летний Макс в текущем сезоне сыграл 23 матча в составе «Аугсбурга», забил два гола и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
    • 22-летний Эггештайн отличился шестью голами и двумя результативными передачами в 25 играх за «Вердер». Его стоимость также оценивается в 20 миллионов евро.
    • 22-летний Вернер провел 25 матчей, записав в свой актив 13 мячей и три голевых паса. Стоимость форварда – 65 миллионов евро.

    Источник: Sport Bild

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    21.02.2019 07:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 14:13

      Игроки молодые ,перспективные. Особенно хорош Тимо Вернер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2019, 10:27

      Все трое - прекрасный выбор! Единственное, Макс - воспитанник Шальке. Придется первое время носить беруши, принимая участие в рурском дерби)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 08:42

      За Вернера будут соперничать с Баварией им тоже нужен нападающий. И они на него давно глаз положили.

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