«Боруссия» интересуется Вернером, Максом и Эггештайном

Игроки молодые ,перспективные. Особенно хорош Тимо Вернер.
Дортмундская «Боруссия» уже строит планы на летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.
По информации источника, клуб намерен купить трех молодых немецких футболистов – защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса, полузащитника «Вердера» Максимилиана Эггештайна и нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.
- 25-летний Макс в текущем сезоне сыграл 23 матча в составе «Аугсбурга», забил два гола и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
- 22-летний Эггештайн отличился шестью голами и двумя результативными передачами в 25 играх за «Вердер». Его стоимость также оценивается в 20 миллионов евро.
- 22-летний Вернер провел 25 матчей, записав в свой актив 13 мячей и три голевых паса. Стоимость форварда – 65 миллионов евро.