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    Аллегри: «Очень разочарованы результатом матча с «Атлетико», но мы можем все исправить»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

    «Второй тайм был очень плохим, мы допустили ошибку сразу после того, как они повели в счете. «Атлетико» хорош в том, чтобы побеждать без ударов по воротам. Мы рисковали в контратаках, но ни разу не пробили в створ после перерыва. «Атлетико» стал играть намного агрессивнее на стандартах и застал нас врасплох. У нас есть шанс перевернуть игру, нам нужно верить в себя. Мы знали, что будет сложно, «Атлетико» вынуждает соперника играть плохо, в медленном темпе. В первом тайме мы еще двигали мяч быстрее, а во втором – уже нет. Такое случается, мы очень разочарованы этим результатом, но мы можем все исправить. Будет нелегко, нужно провести шикарный матч, но мы можем это сделать и должны верить», – сказал Аллегри.

    • «Атлетико» победил «Ювентус» со счeтом 2:0 благодаря голам Хосе Хименеса и Диего Година на 78-й и 83-й минутах соответственно.
    • Ответный матч между этими командами состоится 12 марта в Турине.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2019 06:24
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 12:01

      Удачи против 4 этажного автобуса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 февраля 2019, 08:29

      Да всё проще гораздо. Ла Лига сейчас тупо сильнее Серии А, и все достижения Ювентуса и Роналду в Италии в ЛЧ мало что значат. На этой стадии для итальянских команд победа - это всегда немного прыжок выше себя, а они вышли с ощущением преимущества над Атлетико. Конечно, матрасники - не Барса, хоть и тоже в полоску. Мотивация не та. Ну и - "до следующих встреч" ©, Юве

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    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 21 февраля 2019, 08:19

      Сделаете

      0
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