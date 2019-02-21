Аллегри: «Очень разочарованы результатом матча с «Атлетико», но мы можем все исправить»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

«Второй тайм был очень плохим, мы допустили ошибку сразу после того, как они повели в счете. «Атлетико» хорош в том, чтобы побеждать без ударов по воротам. Мы рисковали в контратаках, но ни разу не пробили в створ после перерыва. «Атлетико» стал играть намного агрессивнее на стандартах и застал нас врасплох. У нас есть шанс перевернуть игру, нам нужно верить в себя. Мы знали, что будет сложно, «Атлетико» вынуждает соперника играть плохо, в медленном темпе. В первом тайме мы еще двигали мяч быстрее, а во втором – уже нет. Такое случается, мы очень разочарованы этим результатом, но мы можем все исправить. Будет нелегко, нужно провести шикарный матч, но мы можем это сделать и должны верить», – сказал Аллегри.