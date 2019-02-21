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    Роналду: «У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у «Атлетико» – ноль»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

    Болельщики мадридской команды освистывали футболиста во время игры. Португалец продемонстрировал жест в их адрес, показав пять пальцев.

    «У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у «Атлетико» – ноль. Пройдем ли мы дальше? Посмотрим», – сказал Роналду.

    • Роналду за карьеру забил в ворота «Атлетико» 22 гола.
    • Ответный матч «Ювентус» – «Атлетико» пройдет в Турине 12 марта.

    Роналду поиздевался над фанатами «Атлетико». Потом ему вернулось

    Источник: Marca

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    21.02.2019 02:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 февраля 2019, 20:48

      Вообще игра смотрелась!!!!

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 февраля 2019, 20:16

      Атлетико М неудобный соперник для любой приличной команды, так как рвут когти, грубо прессингуя. Это их известный стиль, но "нам такой хоккей не нужен", говоря словами классика.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 13:52

      Время что бы все проанализировать и взвесить ,есть.

      4
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 21 февраля 2019, 12:40

      Если в ответном матче Юве не удастся выиграть, значит с одним лидером Юве не чего не светит (евро трофеев)

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 февраля 2019, 12:23

      А скоро вааще одни понты останутся.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 21 февраля 2019, 10:45

      Ну и у Месси как бы их 5 кто-то команду тащит а кто-то гордится успехами ,вся сущность лучшего показывает это фото и поведение Месси ))и после этого вопрос кто лучший думаю исчерпан ,хотя нет Роналду лучший! Лучший по понтам и показухе ..меньше жестов и слов больше дела !

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > Football06 21 февраля 2019, 12:14

      мессидрочер?))) При чем тут Мессии? Он играт всю жизнь в Барсе, Как бы сложилась его судьба в другом клубе. А Роналду где бы не был, то он лучший.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Spartak Piter 21 февраля 2019, 18:42

      Ну чтож значит для тебя любовь и вера в один клуб ничего не значит ,пол мира плакало когда уходил Тотти который всю карьеру отдал одному клубу ,Иньеста Хави и есть ещё которые реально отдают всю карьеру за один клуб ..а Роналду отказали в зарплате как у Месси вот и ушёл ..говоря о новых вызовах ..Точно так же и в Реал перешел думая о деньгах ..так что у каждого своё для меня лично Всегда на первом месте уважение и любовь к клубу ..как говорится Уйдёт РОНАЛДУ будет плакать Мадрид ,Уйдет Месси плакать будет весь мир )))ну кроме реалодрочеров как ты

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 февраля 2019, 10:36

      Из пяти три судьи подарили и лешили атлетику... реал великий ташили судьи а эт юви не ташут роналду там футбол играть нужна

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 февраля 2019, 10:33

      Играли ужасно. Роналду может и был лучшим на поле, но его команда теряла мячи постоянно и не могла доставить его до нападающих. Конечно Атлетико молодцы, но от Юве я ждал большего

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      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 10:12

      Из них честных ну максимум 2. Остальные он брал просто потому что играл за реал, который все покупал

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 февраля 2019, 09:00

      Но вчера вечером выиграл атлетико.. И не факт, что ты пройдёшь дальше..

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