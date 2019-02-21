Роналду: «У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у «Атлетико» – ноль»

Вообще игра смотрелась!!!!
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).
Болельщики мадридской команды освистывали футболиста во время игры. Португалец продемонстрировал жест в их адрес, показав пять пальцев.
«У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у «Атлетико» – ноль. Пройдем ли мы дальше? Посмотрим», – сказал Роналду.
- Роналду за карьеру забил в ворота «Атлетико» 22 гола.
- Ответный матч «Ювентус» – «Атлетико» пройдет в Турине 12 марта.
Роналду поиздевался над фанатами «Атлетико». Потом ему вернулось
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— B/R Football (@brfootball) 20 февраля 2019 г.