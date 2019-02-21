Кьеллини: «Со счета 0:2 сложно отыграться, но мы рискнем всем»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итог поражению от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Исходы матчей решают отдельные эпизоды. Мы знали, что соперник опасен на стандартах, нужно было концентрироваться на этом аспекте сильнее. Сейчас мы перезагрузимся и постараемся перевернуть противостояние.

С такого счета сложно отыграться, но в Турине мы выложимся на максимум. У нас есть три недели, чтобы подготовиться. Мы рискнем всем», – сказал итальянец.