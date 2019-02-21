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    Кьеллини: «Со счета 0:2 сложно отыграться, но мы рискнем всем»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итог поражению от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Исходы матчей решают отдельные эпизоды. Мы знали, что соперник опасен на стандартах, нужно было концентрироваться на этом аспекте сильнее. Сейчас мы перезагрузимся и постараемся перевернуть противостояние.

    С такого счета сложно отыграться, но в Турине мы выложимся на максимум. У нас есть три недели, чтобы подготовиться. Мы рискнем всем», – сказал итальянец.

    • Арбитр Феликс Цвайер отменил гол Альваро Мораты после просмотра VAR.
    • Ответный матч состоится 12 марта.
    • Туринцы никогда не проходили дальше в плей-офф еврокубков после поражения 0:2 в первом матче.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2019 01:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 12:45

      В СерииА ,у Ювентуса нет конкуренции и подготовиться к ответной встрече надо более серьезно.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 февраля 2019, 09:18

      шансов отыграться с Реалом может бы и были, а с Атлетико с его обороной и цепкостью никаких нет

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 21 февраля 2019, 01:41

      Рискнете,да еще ежели чакыра назначат...То шансы у вас есть.

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