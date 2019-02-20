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    Бонуччи: «Конте идеально подошел бы «Реалу»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи уверен, что бывший главный тренер туринцев, сборной Италии и «Челси» Антонио Конте мог бы достигнуть успеха в «Реале».

    Ранее СМИ сообщали, что мадридцы контактировали со специалистом на предмет работы, но он отказался возглавить команду в середине сезона.

    «С теми игроками, которые в настоящее время есть у «Реала», Конте идеально подходит для этой работы. Но он должен приступить к ней только в июне.

    Сила Конте в том, что он начинает работать с нуля. Он подталкивает тебя к тому, чтобы выкладываться на 110%. Но это может быть сложно сделать, когда ты возглавляешь команду в середине сезона», – сказал Бонуччи.

    Прошлым летом Конте был отправлен в отставку из «Челси». С тех пор он остается без работы.

    Источник: Tribalfootball

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    20.02.2019 18:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 февраля 2019, 20:24

      Конте - автобусник. Его просто сожрут на Бернабеу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 18:19

      Реал с конте точег развалится

      -1
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      Рейтинг: +982

      O-Z > SuperPAV9 21 февраля 2019, 15:44

      Почему?! Какой клуб он до этого развалил? На сколько я знаю он выстроил Ювентус который до- сих пор феерит его духом в серии А. И сделал Челси чемпионом в первом сезоне. След сезон были проблемы с составом где Конте наглядко указывал на что руководство закрыло глаза и эти до сих пор играют с этой дыркой сейчас. Апл и Серия А разные мотиваторы в АПЛ состав нужно каждый сезон обновлять чтобы играть стабильно.

      1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 > O-Z 21 февраля 2019, 15:57

      А ещё он с посредственной сборной без звёзд дошёл до четверть финала евро 2016 выбив испанцев

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