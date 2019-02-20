Бонуччи: «Конте идеально подошел бы «Реалу»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи уверен, что бывший главный тренер туринцев, сборной Италии и «Челси» Антонио Конте мог бы достигнуть успеха в «Реале».

Ранее СМИ сообщали, что мадридцы контактировали со специалистом на предмет работы, но он отказался возглавить команду в середине сезона.

«С теми игроками, которые в настоящее время есть у «Реала», Конте идеально подходит для этой работы. Но он должен приступить к ней только в июне.

Сила Конте в том, что он начинает работать с нуля. Он подталкивает тебя к тому, чтобы выкладываться на 110%. Но это может быть сложно сделать, когда ты возглавляешь команду в середине сезона», – сказал Бонуччи.

Прошлым летом Конте был отправлен в отставку из «Челси». С тех пор он остается без работы.