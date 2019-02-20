Мората: «Надеюсь, сегодня будет не день Роналду»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» высказал мнение о форварде туринской команды Криштиану Роналду.

Ранее футболисты вместе выступали в «Реале».

«У «Ювентуса» есть Роналду? Да, но туринцы доходили до финала Лиги чемпионов и без него. Это очень конкурентоспособная команда, и ее очень тяжело победить. Но мы – «Атлетико», и мы сделаем все возможное, чтобы доставить сопернику сложности.

У меня никогда не было проблем с Роналду в «Реале». Возможно, некоторые вещи мы понимаем по-разному, но у меня не было никаких проблем с этим. Я надеюсь, это будет не день Криштиану. Иногда мы общались с ним на темы, не связанные с футболом, мы говорили о семье. Он хороший человек, никаких проблем», – сказал Мората.

Игра «Атлетико» – «Ювентус» пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.