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    Мората: «Надеюсь, сегодня будет не день Роналду»

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» высказал мнение о форварде туринской команды Криштиану Роналду.

    Ранее футболисты вместе выступали в «Реале».

    «У «Ювентуса» есть Роналду? Да, но туринцы доходили до финала Лиги чемпионов и без него. Это очень конкурентоспособная команда, и ее очень тяжело победить. Но мы – «Атлетико», и мы сделаем все возможное, чтобы доставить сопернику сложности.

    У меня никогда не было проблем с Роналду в «Реале». Возможно, некоторые вещи мы понимаем по-разному, но у меня не было никаких проблем с этим. Я надеюсь, это будет не день Криштиану. Иногда мы общались с ним на темы, не связанные с футболом, мы говорили о семье. Он хороший человек, никаких проблем», – сказал Мората.

    Игра «Атлетико» – «Ювентус» пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: AS

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    20.02.2019 12:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 19:50

      Пусть сегодня всем повезёт, чтобы мы голы увидели, а не как вчера баранки на табло...

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 20 февраля 2019, 18:18

      Не дождетесь. Роналду явно застоялся

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 16:05

      Опираться все же надо на свои силы и не рассчитывать на неудачу соперника.

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 15:19

      Роналду позоро футбола ну судья его любят

      -1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 20 февраля 2019, 13:59

      ... лишь бы у тебя когда-нибудь наступил "твой день".. был хорош в юве, даже очень не плох сезон когда вернулся из юве и выходя на замену в конце матчей стал вторым бомбардиром команды.. а потом дно.

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