Гендиректор «Шахтера»: «Маркос Антонио был интересен «Барселоне», «Реалу» и «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал переход в команду Маркоса Антонио.

«Мы очень давно следили за Маркосом. Около года назад, когда он играл в «Атлетико Паранаэнсе», начались переговоры о его приобретении. К сожалению, договориться не удалось, и мы взяли паузу. Со временем он перешел в «Эшторил». Мы вышли на клуб и пришли к соглашению: подписали контракт, достигнув условий, которые нас устраивали. Когда следили за Маркосом, многие скауты и эксперты говорили, что это уровень Фреда. Надеемся, что он действительно его достигнет и будет еще сильнее.

Мне известно, что во время турнира в Южной Америке «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» выходили на агента и его клуб с тем, чтобы понять, кому он принадлежит. На нас не выходили, потому что, когда появлялось наше имя, они понимали, что вести переговоры с нами сложно, и делали шаг назад», – заявил Палкин.

С 18-летним бразильским футболистом подписан пятилетний контракт.

По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.