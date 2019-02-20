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    Гендиректор «Шахтера»: «Маркос Антонио был интересен «Барселоне», «Реалу» и «Манчестер Сити»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал переход в команду Маркоса Антонио.

    «Мы очень давно следили за Маркосом. Около года назад, когда он играл в «Атлетико Паранаэнсе», начались переговоры о его приобретении. К сожалению, договориться не удалось, и мы взяли паузу. Со временем он перешел в «Эшторил». Мы вышли на клуб и пришли к соглашению: подписали контракт, достигнув условий, которые нас устраивали. Когда следили за Маркосом, многие скауты и эксперты говорили, что это уровень Фреда. Надеемся, что он действительно его достигнет и будет еще сильнее.

    Мне известно, что во время турнира в Южной Америке «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» выходили на агента и его клуб с тем, чтобы понять, кому он принадлежит. На нас не выходили, потому что, когда появлялось наше имя, они понимали, что вести переговоры с нами сложно, и делали шаг назад», – заявил Палкин.

    С 18-летним бразильским футболистом подписан пятилетний контракт.

    По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

    • В 2017 году Маркос Антонио со сборной Бразилии U-17 выиграл чемпионат Южной Америки.
    • Летом того же года стал бронзовым призером чемпионата мира.
    • Зимой 2019-го выступал в составе сборной Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки.

    Источник: Официальный сайт «Шахтера»

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    20.02.2019 10:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 19:24

      Посмотрим на парня со временем в деле. Шахтёр здесь редко ошибается с выбором игроков и умеет их доводить до европейского уровня и выгодно продавать топ-клубам.

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