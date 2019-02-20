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    Экс-игрок «Баварии» Демикелис защитил свой дом от грабителей

    Бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Сити» Мартин Демикелис отстоял дом против грабителей.

    Аргентинец случайно проснулся в своем особняке в Испании, спустился вниз и столкнулся с четырьмя людьми в капюшонах. Судя по всему, преступники испугались хозяина дома и поспешили скрыться. При этом грабители успели взять драгоценности и деньги.

    В это время в доме находились жена 38-летнего аргентинца и трое детей. Они остались невредимы, но преступники их сильно напугали. Отмечается, что семья недавно переехала в этот дом. Полиция ведет расследование инцидента.

    Источник: Mirror

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    20.02.2019 06:41
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