Экс-игрок «Баварии» Демикелис защитил свой дом от грабителей

Бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Сити» Мартин Демикелис отстоял дом против грабителей.
Аргентинец случайно проснулся в своем особняке в Испании, спустился вниз и столкнулся с четырьмя людьми в капюшонах. Судя по всему, преступники испугались хозяина дома и поспешили скрыться. При этом грабители успели взять драгоценности и деньги.
В это время в доме находились жена 38-летнего аргентинца и трое детей. Они остались невредимы, но преступники их сильно напугали. Отмечается, что семья недавно переехала в этот дом. Полиция ведет расследование инцидента.
- Демикелис также выступал за «Ривер Плейт», «Эспаньол» и «Малагу».
- В его активе 51 матч за сборную Аргентину.
- Игровую карьеру он завершил в 2017 году.