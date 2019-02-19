Independent: Слуцкий может возглавить «Челси»

все так смеялись на шоу у Петросяна
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси», пишет Independent. Лондонцы рассматривают россиянина как нового постоянного менеджера клуба.
Британцы уже на этой неделе могут уволить Маурицио Сарри. В таком случае на смену итальянцу придет другой специалист в качестве исполняющего обязанности, а россиянин может летом подписать контракт в качестве постоянного тренера.
- Слуцкий ранее работал в Англии – в «Халл Сити».
- Главное достижение в карьере тренера – три победы в РПЛ.
- В «Витессе» Слуцкий работает с лета прошлого года.