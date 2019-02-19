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    Independent: Слуцкий может возглавить «Челси»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси», пишет Independent. Лондонцы рассматривают россиянина как нового постоянного менеджера клуба.

    Британцы уже на этой неделе могут уволить Маурицио Сарри. В таком случае на смену итальянцу придет другой специалист в качестве исполняющего обязанности, а россиянин может летом подписать контракт в качестве постоянного тренера.

    • Слуцкий ранее работал в Англии – в «Халл Сити».
    • Главное достижение в карьере тренера – три победы в РПЛ.
    • В «Витессе» Слуцкий работает с лета прошлого года.

    Источник: Independent

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    19.02.2019 21:58
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2019, 14:54

      все так смеялись на шоу у Петросяна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 11:39

      Трудно в это поверить.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 20 февраля 2019, 13:38

      Грант же тренировал,почему Слуцкому не попробовать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 20 февраля 2019, 10:48

      Не реально,но посмотрим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 20 февраля 2019, 08:22

      похоже Лёню и с Витесса скоро попрут. жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 20 февраля 2019, 07:13

      Бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 06:50

      конечно приятно,но здравого смысла не наблюдаю.... поверил бы если помощником главного тренера....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Niko 20 февраля 2019, 06:37

      Это будет тупик для всех... при всём уважении к Лёне

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 20 февраля 2019, 02:06

      Мы может чего-то не знеюаем. Может Слуцкий когда-то спас жизнь Роме и он его везде тянет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Yev 20 февраля 2019, 10:49

      Максимум кого он спас это кошку на дереве. После чего получил травму и не смог играть. Хотя может ту кошку и звали Ромой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 20 февраля 2019, 01:50

      Один уровень,чего такого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 февраля 2019, 00:08

      Ох, какие же сложные у вас формулировки. Слово "возглавить" в заголовке вовсе не значит, что Слуцкий станет главным тренером. Возможно простым тренером, но не более. У Абромовича сейчас существуют проблемы в Челси в связи с развитием политического конфликта между Англией и Россией. В Англии теперь русских не любят, вряд ли Слуцкий захочет туда ехать.

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