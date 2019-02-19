Independent: Слуцкий может возглавить «Челси»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси», пишет Independent. Лондонцы рассматривают россиянина как нового постоянного менеджера клуба.

Британцы уже на этой неделе могут уволить Маурицио Сарри. В таком случае на смену итальянцу придет другой специалист в качестве исполняющего обязанности, а россиянин может летом подписать контракт в качестве постоянного тренера.