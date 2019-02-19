Товарищеские матчи. «Динамо» победило в двух играх за день, «Рубин» уступил «Тоболу»

Российские клубы продолжают работу на сборах. «Динамо» за день сыграло два товарищеских матча и в обоих добилось победы.

«Рубин» пропустил один мяч от казахстанского «Тобола», но чужие ворота поразить не смог. «Уфа» уступила сопернику из Грузии.

Товарищеские матчи

Динамо (Россия) – Иртыш (Казахстан) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 38; 2:0 – Грулев, 52.

Крылья Советов (Россия) – Колдинг (Дания) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ткачук, 6; 2:0 – Зинков, 60; 2:1 – Йенсен, 70.

Динамо (Россия) – Ордабасы (Казахстан) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Луценко, 48; 2:0 – Жоаозиньо, 53 (с пенальти); 2:1 – Адырбеков, 70.

Рубин (Россия) – Тобол (Казахстан) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Федин, 11.

Уфа (Россия) – Локомотив (Грузия) – 0:1 (0:0)

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