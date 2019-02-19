Крестинин: «В Киргизии удивляет количество еды на столе и число детей в семье»

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал о жизни в этой стране.

Россиянин работает в Киргизии на протяжении девяти лет. В 2010 году привел «Нефтчи» из города Кочкор-Ата к первому в его истории чемпионству. В этом году вывел национальную киргизскую команду на ее дебютный Кубка Азии, где она дошла до 1/8 финала.

– Вы почти всю игровую карьеру провели в России, тренерскую же – исключительно в Киргизии. Как так получилось?

– Еще игроком я поехал в Киргизию. Там и предложили стать тренером мне, человеку без всякого опыта. Получилось, что в первый год мы с «Нефтчи» стали чемпионами. Это была фантастика. На тот момент я работал как проклятый: всему и у всех учился. Руководство шло мне навстречу, отвечало положительно на все запросы.

– Вы как-то сказали, что футбол в Киргизии – не очень развитая тема. Что же вам помогало развиваться в таких условиях?

– Как и у любого спортсмена – самовыражение. Сейчас я тоже работаю, чтобы самовыражаться, учиться, развиваться. Тут такой момент: я на международном уровне представляю две страны – Россию и Киргизию. В первом случае я должен соответствовать уровню российских тренеров. Во втором случае я должен сделать сборную Кыргызстана конкурентоспособной.

– Не было ли вам страшно начинать тренерскую карьеру вдали от сильного футбола?

– Нет. Наоборот: я очень рад, что сразу же стал тренером клуба из высшей лиги, а всего через пару лет – тренером сборной.

– Вы в Киргизии почти 10 лет. Расскажите о стране в нескольких фактах.

– Первое – добрый и гостеприимный народ, который очень ценит достижения своих соотечественников. Второе – вкусная и разнообразная кухня. Третье – очень много детей. В России мать-героиня – это когда пять детей, у них – семь детей.

– Что больше всего удивляет?

– Сколько блюд подаются на праздниках. У них стабильно шесть горячих блюд на столах. Они буквально пытают едой, которая в итоге не съедается. Хочется все попробовать, но просто невозможно все съесть. Я спрашиваю, зачем столько готовят. Отвечают: «Обычай, так положено». Это хорошая традиция, мне все нравится. Но слишком много еды.

– Трудно после 10 лет уехать из страны. Но все же: ради чего уедете из Киргизии?

– Футбол – это же жизнь от звонка до звонка. Сегодня ты здесь, завтра тебе позвонят, – и ты уже в другом месте. Сейчас все планы связаны с командой и сборной Киргизии. Если говорить о глобальных мечтах, то тренировать в Краснодаре. Это моя первая тренерская мечта и самая глобальная на данный момент.

Русский тренер работает в Киргизии и меняет историю. Вот его интервью