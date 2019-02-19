«Рубин» отрицает, что должен Джанаеву 200 миллионов рублей

...хозяин,разберитесь с вопросом оплаты и доложите болельщикам РУБИНа.
«Рубин» заявил, что не должен своему бывшему голкиперу Сослану Джанаеву 200 миллионов рублей.
«Информация не соответствует действительности», – сказали в пресс-службе казанцев.
17 февраля телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Рубин» выплатил вратарю 35 миллионов рублей в качестве долга по зарплате. Сегодня этот же источник заявил, что Джанаев потребовал еще 200 миллионов у клуба.
- Голкипер выступал за «Рубин» с июля 2017 года. 8 февраля стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Джанаев провел за казанскую команду 23 матча, пропустив 17 голов [восемь встреч сыграл на ноль].