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    «Рубин» отрицает, что должен Джанаеву 200 миллионов рублей

    «Рубин» заявил, что не должен своему бывшему голкиперу Сослану Джанаеву 200 миллионов рублей.

    «Информация не соответствует действительности», – сказали в пресс-службе казанцев.

    17 февраля телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Рубин» выплатил вратарю 35 миллионов рублей в качестве долга по зарплате. Сегодня этот же источник заявил, что Джанаев потребовал еще 200 миллионов у клуба.

    • Голкипер выступал за «Рубин» с июля 2017 года. 8 февраля стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Джанаев провел за казанскую команду 23 матча, пропустив 17 голов [восемь встреч сыграл на ноль].

    Источник: Inkazan

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    19.02.2019 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 22 февраля 2019, 14:41

      ...хозяин,разберитесь с вопросом оплаты и доложите болельщикам РУБИНа.

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