«Мутко против»: «Рубин» выплатил Джанаеву долг по зарплате в размере 35 миллионов рублей

Пришлось предводителю беглых нукеров свою заначку отдать.
«Рубин» рассчитался с экс-голкипером команды Сосланом Джанаевым.
По информации телеграм-канала «Мутко против», казанский клуб полностью выплатил футболисту долг по зарплате в размере 35 миллионов рублей.
Как сообщает источник, в декабре вратарь отказался тренироваться до тех пор, пока клуб не погасит задолженность. Из-за этого же он не полетел с командой на первый сбор.
8 февраля «Рубин» и Джанаев расторгли контракт по взаимному согласию.
- Голкипер перешел в «Рубин» из «Ростова» летом 2017 года.
- За казанскую команду Джанаев провел 23 матча и пропустил 17 голов.