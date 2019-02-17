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    «Мутко против»: «Рубин» выплатил Джанаеву долг по зарплате в размере 35 миллионов рублей

    «Рубин» рассчитался с экс-голкипером команды Сосланом Джанаевым.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», казанский клуб полностью выплатил футболисту долг по зарплате в размере 35 миллионов рублей.

    Как сообщает источник, в декабре вратарь отказался тренироваться до тех пор, пока клуб не погасит задолженность. Из-за этого же он не полетел с командой на первый сбор.

    8 февраля «Рубин» и Джанаев расторгли контракт по взаимному согласию.

    • Голкипер перешел в «Рубин» из «Ростова» летом 2017 года.
    • За казанскую команду Джанаев провел 23 матча и пропустил 17 голов.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    17.02.2019 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 18:41

      Пришлось предводителю беглых нукеров свою заначку отдать.

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 17 февраля 2019, 18:12

      Да наврятли он уж покажет былую лихость(( видимо игры за Наш Ростов не прошли безследно, можно посчитать год за два как на севере,В Рубине он толком то и не играл (((.Удачи тебе СОслан всего самого наилучшего спасибо за красивую игру в Ростове ))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 17:06

      Бердыев его пригласил в Рубин ,в Ростове он показывал надежную игру. Пусть ему повезет с новым клубом.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 18:18

      Есть инфа, что и Гранат передумал и тоже месте с Калининым переходят в Динам Москва . С понедельника будут у них на сборах. Посмотрим как дальше события будут развиваться.

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 февраля 2019, 16:13

      Не хило так привалило)

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