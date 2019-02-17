«Мутко против»: «Рубин» выплатил Джанаеву долг по зарплате в размере 35 миллионов рублей

«Рубин» рассчитался с экс-голкипером команды Сосланом Джанаевым.

По информации телеграм-канала «Мутко против», казанский клуб полностью выплатил футболисту долг по зарплате в размере 35 миллионов рублей.

Как сообщает источник, в декабре вратарь отказался тренироваться до тех пор, пока клуб не погасит задолженность. Из-за этого же он не полетел с командой на первый сбор.

8 февраля «Рубин» и Джанаев расторгли контракт по взаимному согласию.