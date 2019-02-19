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    «Мутко против»: Джанаев потребовал от «Рубина» доплатить 200 миллионов

    Экс-вратарь «Рубина» Сослан Джанаев потребовал от клуба выплатить остаток задолженности.

    Ранее сообщалось, что казанский клуб закрыл все долги перед футболистом, но Джанаев потребовал дополнительную сумму.

    «На днях Джанаев получил от «Рубина» 35 миллионов рублей. Теперь вратарь требует еще 200 миллионов.

    Аргументы Джанаева просты и логичны – по контракту футболист получал полтора миллиона евро в год. А раз договор был разорван по вине «Рубина», то клуб должен все выплатить сполна. Позиция «Рубина» тоже ясна – игрок обнаглел и денег нет.

    Но аргументы вратаря оказались сильнее – клубу пришлось пойти на мировую и признать долг. А РФС на всякий случай запретил казанцам регистрировать новых игроков. До полного погашения долга», – заявляет телеграм-канал «Мутко против».

    • Голкипер перешел в «Рубин» из «Ростова» летом 2017 года.
    • За казанскую команду Джанаев провел 23 матча и пропустил 17 голов.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Телеграм-канал от анонимного инсайдера. Основная тема – российский футбол.

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    19.02.2019 10:43
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 16:55

      Что ему теперь отказываться от своих денег? И это уже не первый случай в Рубине.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 19 февраля 2019, 13:15

      Все это из-за юридической неграмотности.Кто составлял договор? Кто со стороны "Рубина" подписывал бумаги? Это же сумасшедшие деньги. И таких примеров масса.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2019, 13:00

      Сдачи не надо!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2019, 12:58

      домоклов меч теперь висит над рубином и похоже это надолго и крах клуба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 19 февраля 2019, 11:57

      Там глядишь, еще и Ростову что нибудь припомнит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 февраля 2019, 11:48

      можно мне парочку?

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > arzamas 20 февраля 2019, 15:13

      не догонят))))

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 19 февраля 2019, 11:46

      Молодца Сослан За Ростов здоровье положил а бабки с Рубиновых получает )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 19 февраля 2019, 11:39

      за что там 200 лямов?

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 19 февраля 2019, 11:33

      Красиво жить не запретишь.!

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 февраля 2019, 11:23

      Голкипер перешел в «Рубин» из «Ростова» летом 2017 года.!!!
      Кроме зарплаты которую платили, выплатили 35 лямов долга и ещё выплатят 200!!!

      Чтоб все так жили!

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