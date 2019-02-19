«Мутко против»: Джанаев потребовал от «Рубина» доплатить 200 миллионов

Экс-вратарь «Рубина» Сослан Джанаев потребовал от клуба выплатить остаток задолженности.

Ранее сообщалось, что казанский клуб закрыл все долги перед футболистом, но Джанаев потребовал дополнительную сумму.

«На днях Джанаев получил от «Рубина» 35 миллионов рублей. Теперь вратарь требует еще 200 миллионов.

Аргументы Джанаева просты и логичны – по контракту футболист получал полтора миллиона евро в год. А раз договор был разорван по вине «Рубина», то клуб должен все выплатить сполна. Позиция «Рубина» тоже ясна – игрок обнаглел и денег нет.

Но аргументы вратаря оказались сильнее – клубу пришлось пойти на мировую и признать долг. А РФС на всякий случай запретил казанцам регистрировать новых игроков. До полного погашения долга», – заявляет телеграм-канал «Мутко против».