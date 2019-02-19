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    Червиченко: «Айртон или Скопинцев? При равных возможностях отдал бы предпочтение русскому»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о переходе полузащитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева в «Краснодар».

    Ранее сообщалось, что 21-летним футболистом интересуются «Спартак» и «Зенит».

    «Разговоры по трансферу Скопинцева в «Спартак» были ещe в прошлое трансферное окно, но московский клуб не захотел идти на условия ростовчан. «Ростов» – самодостаточная команда, и задарма там размениваться не будут. Поэтому люди держали свою цену. «Краснодар» привлeк «Ростов» как прочный покупатель, выполнил условия дончан.

    Кто лучше – Айртон [бразильский левый защитник, которого москвичи купили этой зимой у «Флуминенсе» за 7 миллионов евро] или Скопинцев? Лично я бы при равных возможностях отдавал предпочтение русскому парню. Во-первых, непонятно, как Дюков развернeт ситуацию с лимитом. Во-вторых, с нашими проще разговаривать. Ты себя можешь обезопасить от непредвиденных ситуаций.

    Например, у меня один бразилец просто сел в самолeт и улетел, потому что ему что-то не понравилось. Поэтому, повторюсь, если ребята более-менее одинаковы, но цена разнится в один-два миллиона, надо всегда делать выбор в пользу нашего игрока», – сказал Червиченко.

    • Трансфер Скопинцева обошелся «Краснодару» в 4,4 миллиона евро плюс бонусы.
    • В этом сезоне хавбек провел за ростовчан 17 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.02.2019 13:59
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +182

      Parker 19 февраля 2019, 18:50

      ...но слава Богу ты не тренер!
      Ты вообще никто
      Позор тем, кто печатает его мнение

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 18:14

      Начнётся весенняя часть чемпионата РПЛ, и мы посмотрим кто есть кто среди левых защитников в обеих командах. Безусловно бразильцу понадобится определённое время на адаптацию в команде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:50

      Сейчас рано говорить о силе кого либо из этих игроков.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 19 февраля 2019, 17:08

      мяч или Червиченко? - я бы выбрал кричащее жирное и потное, - его пнешь а он визжит:)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 19 февраля 2019, 15:57

      Когда эта жирная скотина добирается до микрофона, можно сразу выключать звук.
      Если не пёрнет в сторону красно белых, день прожит зря.Видимо не плохо ему бока в Москве намяли.Пинка крепкого получил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 19 февраля 2019, 16:30

      Почему скотина?Человек говорит банальности,поверхностно разбирается в футболе,но у него и заслуги есть перед тем же Спартаком.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 19 февраля 2019, 21:40

      Единственная его заслуга, что клуб продал.Болтались бы сейчас где то в серединке ПФЛ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 20 февраля 2019, 07:21

      Несколько лет содержал убыточный клуб всё таки.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > александр п 20 февраля 2019, 16:47

      ТАК СВИНЬИ ДОБРА НЕ ПОМНЯТ

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > giluxa1963 20 февраля 2019, 16:52

      Не только свиньи.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 20 февраля 2019, 20:16

      А на кер брал, если не по Сеньке шапка ?
      Думал бабла нарыть ?
      Пусть теперь не плачет.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 21 февраля 2019, 06:44

      На наших клубах бабло могут нарыть только тренеры и менеджеры,для хозяев - чистый убыток.И когда он брал ,желающие в очередь не стояли.Торпедо так и сгинуло,а по популярности сразу за Спартаком шло.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 21 февраля 2019, 23:08

      Саш, не мели чушь и не сравнивай те "типа проклятые" годы и нынешние.В те годы если б не заработал, сейчас бы по миру с протянутой ладонью ходил.Так и тогда клубы по тем временам, то же не плохо могли заработать.Так что не рассказывай мне как всё было "плохо" и не неси чушь про Торпедо.Даже Динамо на тот момент имело болельщиков больше чем автозаводцы.Я не говорю про ЦСКА и пятое в телеге колесо Локомотив.
      Меньше читай диванную аналитику.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 22 февраля 2019, 08:08

      Какая диванная аналитика ,я ещё Стрельцова и Лунева помню.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 22 февраля 2019, 11:05

      Тогда глупости не пиши.Я Стрельцова с Лунёвым не помню.10 годками ранее ещё как не застал,но прекрасно помню какая посещаемость была у команд и как люди жили.ЦСКА и Динамо, а в 90-х ещё и Локомотив, обошли Торпедо как стоячих в очереди по посещаемости и вообще по количеству болел.

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      александр п > vka1970 22 февраля 2019, 11:23

      Линёва.Не про 90 е речь,а про советские времена.ЦСКА иначе как конюшней не называли,Динамо покрепче стояло ,но Торпедо котировалось не ниже.А в 90 е выжили ведомственные команды,понятно что Спартаку погибнуть бы не дали,нашли спонсора одного затем другого ,только потому что он самый популярный клуб в стране.Один из тех кто не дал пойти Спартаку по пути Торпедо и Москвы -Червиченко.

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      vka1970 > александр п 22 февраля 2019, 21:36

      Саш со всем согласен, кроме того , что Червяк нам в чём то помог.Если бы не этот урод, вполне возможно, что клуб давно бы был у Авена.И кстати не куда бы клуб не пропал.Его ещё тогда Пётр выкупить хотел, но червь запросил просто нереальные деньги.Кстати Федуну, он продал клуб за половину от той суммы, которую просил у Петра Авена.Так что не выдумывай сказки.

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      александр п > vka1970 23 февраля 2019, 06:59

      Торпедо то же хотели купить,но тогдашние хозяева так намутили,что Торпедо не стало.А Черниченко всё таки удержал Спартак на плаву,как и Федун после него.А Авен если бы хотел купить,то купил бы.

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      vka1970 > александр п 23 февраля 2019, 23:41

      Авен и в прошлом году предлагал хорошие и реальные деньги.Также как и Алишер Усманов, но корабль всё в той же гавани.Федун отдавать своё детище не хочет ни в какую.

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      александр п > vka1970 24 февраля 2019, 07:58

      Зачем покупать убыточный клуб?

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      vka1970 > александр п 24 февраля 2019, 08:45

      Ты смотрел годовую отчётность клуба ?
      У нас любой клуб априори убыточный, но когда речь идёт о Спартаке, цифры загадочным образом год от года показывают разные результаты.
      А так тебе любую цифирь нарисуют.Главное верь.

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      александр п > vka1970 24 февраля 2019, 09:07

      Тут и без цифири ясно ,что сплошные убытки.Покрываются за счёт пула спонсоров,насколько я понял.Спонсоры думаю ,добровольно принудительные.Откуда взяться доходам, посещаемость по английским меркам невысокая,стоимость билетов и абонементов тоже смешная. Плата за телетрансляции ничтожная.А зарплаты футболистов вполне английские.

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      vka1970 > александр п 24 февраля 2019, 09:24

      Стоимость билетов за прошлый год серьёзно подросла как и посещаемость матчей в бытность с Каррерой.
      А сейчас ? Ну собственно за что боролись, на то и напоролись.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 24 февраля 2019, 11:09

      И какова доля от продажи билетов и абонементов в бюджете клуба?

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 24 февраля 2019, 16:42

      Не большая.
      Основной зароботок составляют комиссионные от разных турниров, трансферы и телевизионные права.На Западе клубы зарабатывают и на продаже атрибутики.Здесь кстати Спартак в прошлом году здорово прибавил.Как будет в этом году, не знаю.Скорее всего продажи упадут пока руководство в команде не поменяют.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 24 февраля 2019, 17:34

      Имхо основная доля деньги спонсоров.а остальное будет от результатов.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 25 февраля 2019, 00:05

      Это не так.
      Деньги спонсоров нужны когда всплывает тот или иной контракт.В остальном клуб давно перешёл на самоокупаемость, хотя Федун умудряется и здесь зарабатывать.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 25 февраля 2019, 08:22

      Федун может зарабатывать имхо только пиля деньги спонсоров.Рад бы был ошибиться.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 25 февраля 2019, 23:03

      Нет Саш.
      Не ошибаешься.
      Только не он пилит.Не по Сеньке шапка.Там всеми закулисными делами Измайлов занимается.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 26 февраля 2019, 08:12

      Какая разница,думаю там все в долях.

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 19 февраля 2019, 14:39

      Шоавэ и Тамаш - твой уровень "предпочтения".

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2019, 14:37

      вылез из спячки весна ведь приходит

      3
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > Полная Канистра 19 февраля 2019, 17:48

      А он не спал - он "мысль долго думал". ))

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 февраля 2019, 14:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартак всегда предпочитает макак-народно африканская команда

      -8
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > gol_kak_sokol 20 февраля 2019, 16:45

      НУ ТВОИ ВИДНО ОТ МАКАК И ПРОИЗОШЛИ А МОИ ОТ АДАМА И ЕВЫ

      0
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > gol_kak_sokol 20 февраля 2019, 17:55

      ну урод это ты маманя твоя всю жизнь жалела что аборт не сделала или зачали тебя по пьяне

      -1
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