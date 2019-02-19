Червиченко: «Айртон или Скопинцев? При равных возможностях отдал бы предпочтение русскому»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о переходе полузащитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что 21-летним футболистом интересуются «Спартак» и «Зенит».

«Разговоры по трансферу Скопинцева в «Спартак» были ещe в прошлое трансферное окно, но московский клуб не захотел идти на условия ростовчан. «Ростов» – самодостаточная команда, и задарма там размениваться не будут. Поэтому люди держали свою цену. «Краснодар» привлeк «Ростов» как прочный покупатель, выполнил условия дончан.

Кто лучше – Айртон [бразильский левый защитник, которого москвичи купили этой зимой у «Флуминенсе» за 7 миллионов евро] или Скопинцев? Лично я бы при равных возможностях отдавал предпочтение русскому парню. Во-первых, непонятно, как Дюков развернeт ситуацию с лимитом. Во-вторых, с нашими проще разговаривать. Ты себя можешь обезопасить от непредвиденных ситуаций.

Например, у меня один бразилец просто сел в самолeт и улетел, потому что ему что-то не понравилось. Поэтому, повторюсь, если ребята более-менее одинаковы, но цена разнится в один-два миллиона, надо всегда делать выбор в пользу нашего игрока», – сказал Червиченко.