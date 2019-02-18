«Про Пьяченцу» исключили из Серии С. Клуб проиграл матч со счетом 0:20

Итальянский клуб «Про Пьяченца» исключен из Серии С. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Ранее команда проиграла со счетом 0:20 «Кунео».

У «Про Пьяченцы» финансовые проблемы. На матч с «Кунео» клуб приехал в составе семи игроков молодежки (минимальное количество футболистов, с которым можно выйти на поле). Капитан команды исполнял роль тренера, потому что персонал клуба не приехал на игру.