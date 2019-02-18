«Про Пьяченцу» исключили из Серии С. Клуб проиграл матч со счетом 0:20

Очень жаль,мне нравился этот клуб, помню даже в Карьеру в ФИФА 2003 или 2004 за него играл. Эмблема крутая была))).
Но про капитана команды исполняющего роль тренера т.к. персонал забил болт на игру, это конечно сильно =))
Итальянский клуб «Про Пьяченца» исключен из Серии С. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.
Ранее команда проиграла со счетом 0:20 «Кунео».
У «Про Пьяченцы» финансовые проблемы. На матч с «Кунео» клуб приехал в составе семи игроков молодежки (минимальное количество футболистов, с которым можно выйти на поле). Капитан команды исполнял роль тренера, потому что персонал клуба не приехал на игру.