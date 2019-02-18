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    «Про Пьяченцу» исключили из Серии С. Клуб проиграл матч со счетом 0:20

    Итальянский клуб «Про Пьяченца» исключен из Серии С. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

    Ранее команда проиграла со счетом 0:20 «Кунео».

    У «Про Пьяченцы» финансовые проблемы. На матч с «Кунео» клуб приехал в составе семи игроков молодежки (минимальное количество футболистов, с которым можно выйти на поле). Капитан команды исполнял роль тренера, потому что персонал клуба не приехал на игру.

    Источник: Официальный твиттер Серии С

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    18.02.2019 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 февраля 2019, 00:19

      Очень жаль,мне нравился этот клуб, помню даже в Карьеру в ФИФА 2003 или 2004 за него играл. Эмблема крутая была))).
      Но про капитана команды исполняющего роль тренера т.к. персонал забил болт на игру, это конечно сильно =))

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