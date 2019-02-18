Клуб из Серии С проиграл 0:20. В заявке на матч было семь футболистов 

Итальянский клуб «Про Пьяченца» проиграл «Кунэо» в матче Серии С со счетом 0:20. Первый тайм завершился со счетом 0:16.

В заявке «Про Пьяченцы» на игру было семь футболистов.

Фото из твиттера журналиста Джованни Альбанезе.

У «Про Пьяченцы» финансовые проблемы. Команде грозило исключение из турнира, три из четырех последних матча не проводились, клубу засчитывали технические поражения.

На игру с «Кунэо» команда приехала в составе семи игроков молодежки (минимальное количество футболистов, с которым можно выйти на поле). Капитан команды исполнял роль тренера, потому что персонал клуба не приехал на матч.

По неофициальной информации, клуб не платил персоналу и игрокам с августа 2018 года и задолжал около 500 тысяч евро.