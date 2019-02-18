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    Клуб из Серии С проиграл 0:20. В заявке на матч было семь футболистов 

    Итальянский клуб «Про Пьяченца» проиграл «Кунэо» в матче Серии С со счетом 0:20. Первый тайм завершился со счетом 0:16.

    В заявке «Про Пьяченцы» на игру было семь футболистов.

    Фото из твиттера журналиста Джованни Альбанезе.

    У «Про Пьяченцы» финансовые проблемы. Команде грозило исключение из турнира, три из четырех последних матча не проводились, клубу засчитывали технические поражения.

    На игру с «Кунэо» команда приехала в составе семи игроков молодежки (минимальное количество футболистов, с которым можно выйти на поле). Капитан команды исполнял роль тренера, потому что персонал клуба не приехал на матч.

    По неофициальной информации, клуб не платил персоналу и игрокам с августа 2018 года и задолжал около 500 тысяч евро.

    Источник: The Guardian

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    18.02.2019 02:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 15:24

      Очень странно видеть это в футбольной Италии.

      1
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      Рейтинг: +47

      Vincent Jones 18 февраля 2019, 14:37

      Нужно обратиться к руководству Пермского края, пусть выделят пару млрд рублей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Serega29 18 февраля 2019, 02:21

      Это бред. Даже я мог бы привести с собой минимум 5 друзей с района, которые более менее круто играют. А тут профессиональные футболисты, которые крутятся в футбольном обществе, не смогли никого найти

      -3
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      ...
      Рейтинг: +91

      Ozabot > Serega29 18 февраля 2019, 02:30

      Тут вопрос не в том, чтобы найти кого-то с улицы, а в контрактах. Клуб должен был подписать трудовой договор с футболистами, а это, скорее всего, возможно только в трансферное окно. Учитывая, что зп не платят уже полгода, еще удивительно, что нашлись эти семь самураев.

      6
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      Рейтинг: +10

      фут > Serega29 18 февраля 2019, 12:44

      А в заявку на сезон вносить этих "друзей" как? Не говоря уже о причастности к клубу, мед. тестов и т.д.

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 февраля 2019, 02:14

      Не знаю этой команды, но их по-человечески жалко.

      3
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