Капелло: «Месси – не футболист, он гений»

Такие слова от знаменитого тренера ,многого стоят.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал понять, что считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси футбольным гением.
«Лео Месси – не футболист, он гений, единственный гений в мировом футболе. Он не стал чемпионом мира только потому, что этот турнир невозможно выиграть в одиночку», – сказал Капелло.
В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» 22 матча, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.
- Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала ЧМ-2014, где его команда уступила Германии (0:1).
- На ЧМ-2018 аргентинцы в 1/8 финала проиграли сборной Франции (3:4).
- Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – награды, которая вручается лучшему футболисту мира по итогам года.