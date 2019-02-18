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    Капелло: «Месси – не футболист, он гений»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал понять, что считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси футбольным гением.

    «Лео Месси – не футболист, он гений, единственный гений в мировом футболе. Он не стал чемпионом мира только потому, что этот турнир невозможно выиграть в одиночку», – сказал Капелло.

    В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» 22 матча, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.

    • Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала ЧМ-2014, где его команда уступила Германии (0:1).
    • На ЧМ-2018 аргентинцы в 1/8 финала проиграли сборной Франции (3:4).
    • Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – награды, которая вручается лучшему футболисту мира по итогам года.

    Источник: Marca

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    18.02.2019 22:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 13:38

      Такие слова от знаменитого тренера ,многого стоят.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 19 февраля 2019, 16:53

      Умный тренер, умные слова!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 19 февраля 2019, 10:13

      Дело говорит..
      А то хейтеры все вякают про ЧМ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 19 февраля 2019, 00:29

      Когда перестанут Лионелю ж*пу лизать уже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Tuxuu777 19 февраля 2019, 09:06

      Зависть мучает? Не хорошо завидовать!)

      1
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