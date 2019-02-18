Капелло: «Месси – не футболист, он гений»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал понять, что считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси футбольным гением.

«Лео Месси – не футболист, он гений, единственный гений в мировом футболе. Он не стал чемпионом мира только потому, что этот турнир невозможно выиграть в одиночку», – сказал Капелло.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» 22 матча, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.