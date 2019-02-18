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    Жиго: «Надеюсь, через месяц-полтора вернусь на поле»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своем восстановлении от травмы.

    «Надеюсь, что через месяц-полтора вернусь на поле. Восстановление идет полным ходом, пока больше на тренажерах, меньше – на поле. Надеюсь, первая игра после восстановления будет домашней.

    Футбол у «Спартака» будет атакующий . Этого хочет тренер, этого хотим мы все. Мы «Спартак», мы должны много забивать. Надеюсь, весенняя часть чемпионата будет на нашей стороне», – сказал Жиго.

    • Француз получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава 2 сентября в матче РПЛ с «Зенитом» (0:0).

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    18.02.2019 22:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 23 февраля 2019, 19:33

      Жаль что так долго, но мы готовы ждать ради стабильной игры Жиго! Здоровья!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 13:12

      Жаль что восстановление затягивается ,но лучше качественно провести реабилитацию. Здоровья.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 19 февраля 2019, 12:29

      Кутепов должен постоянно помнить о грядущем восстановлении Жиго и просто "рвать" на поле (в хорошем смысле слова) и на тренировках и в играх. Здоровая конкуренция это Гуд.

      3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 19 февраля 2019, 09:51

      Самуэля нам здорово не хватает.Возможно с ним Спартак претендовал бы на совсем другие места и история клуба пошла бы совсем другим путём.Вот теперь"не верь в разные теории о роли личности в истории".

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 февраля 2019, 22:31

      Ждём,,,,если бы не травма Жиго возможно многое пошло по другому,,,возможно и Каррера был бы ещё у руля,,,,

      4
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 18 февраля 2019, 22:21

      Ждем

      4
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