Жиго: «Надеюсь, через месяц-полтора вернусь на поле»

Жаль что так долго, но мы готовы ждать ради стабильной игры Жиго! Здоровья!
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своем восстановлении от травмы.
«Надеюсь, что через месяц-полтора вернусь на поле. Восстановление идет полным ходом, пока больше на тренажерах, меньше – на поле. Надеюсь, первая игра после восстановления будет домашней.
Футбол у «Спартака» будет атакующий . Этого хочет тренер, этого хотим мы все. Мы «Спартак», мы должны много забивать. Надеюсь, весенняя часть чемпионата будет на нашей стороне», – сказал Жиго.
- Француз получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава 2 сентября в матче РПЛ с «Зенитом» (0:0).