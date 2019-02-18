Жиго: «Надеюсь, через месяц-полтора вернусь на поле»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своем восстановлении от травмы.

«Надеюсь, что через месяц-полтора вернусь на поле. Восстановление идет полным ходом, пока больше на тренажерах, меньше – на поле. Надеюсь, первая игра после восстановления будет домашней.

Футбол у «Спартака» будет атакующий . Этого хочет тренер, этого хотим мы все. Мы «Спартак», мы должны много забивать. Надеюсь, весенняя часть чемпионата будет на нашей стороне», – сказал Жиго.