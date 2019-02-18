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    Черышев: «Стараюсь следить за Головиным в «Монако». Иногда мы переписываемся, желаем друг другу удачи»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев признался, что следит за играми своего соотечественника Александра Головина в «Монако».

    – Как вам успехи Головина во Франции?

    – Стараюсь следить. Если не полностью матчи, то хотя бы голы и моменты смотрю. Хорошо что Саша восстановился и помогает «Монако». Рад за него! Дай бог ему здоровья, чтобы все и дальше шло хорошо. Иногда мы переписываемся, желаем друг другу удачи.

    – Когда у Головина плохо шли дела, к нему в Монако приезжал Черчесов. Может, и вам как-нибудь позвать Станислава Саламовича?

    – Ха! Если Черчесов захочет приехать, с радостью приму его. Если что – помогу с билетом на игру «Валенсии» (смеется).

    – Пример Черышева и Головина поможет молодым российским игрокам решиться на переезд в Европу?

    – Это их решение должно быть. Если ребята хотят попробовать что-то новое, конечно, надо пробовать. Хотя я думаю, будет сначала тяжело. Европейский футбол немного другой, тут трудно. Но когда тяжело, человек растет, и это идет только на пользу. Но я не хочу никому ничего навязывать. Если у футболистов нормально идут дела в России, и они довольны, почему бы не остаться? Персональное решение каждого.

    • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В этом сезоне он провел 21 матч, забив два гола и сделав две результативные передачи.
    • Черышев выступает за «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала». На его счету четыре забитых мяча и четыре голевых паса в 25 играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2019 19:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 февраля 2019, 21:17

      А валентинки друг другу подарили?

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 20:14

      Такие же тесные связи в европейской тюрьме,как и у Коко с Мамой в нашей.Перестукиваются!!!

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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 18 февраля 2019, 19:44

      Успехов обоим!!!

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