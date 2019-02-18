Черышев: «Стараюсь следить за Головиным в «Монако». Иногда мы переписываемся, желаем друг другу удачи»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев признался, что следит за играми своего соотечественника Александра Головина в «Монако».

– Как вам успехи Головина во Франции?

– Стараюсь следить. Если не полностью матчи, то хотя бы голы и моменты смотрю. Хорошо что Саша восстановился и помогает «Монако». Рад за него! Дай бог ему здоровья, чтобы все и дальше шло хорошо. Иногда мы переписываемся, желаем друг другу удачи.

– Когда у Головина плохо шли дела, к нему в Монако приезжал Черчесов. Может, и вам как-нибудь позвать Станислава Саламовича?

– Ха! Если Черчесов захочет приехать, с радостью приму его. Если что – помогу с билетом на игру «Валенсии» (смеется).

– Пример Черышева и Головина поможет молодым российским игрокам решиться на переезд в Европу?

– Это их решение должно быть. Если ребята хотят попробовать что-то новое, конечно, надо пробовать. Хотя я думаю, будет сначала тяжело. Европейский футбол немного другой, тут трудно. Но когда тяжело, человек растет, и это идет только на пользу. Но я не хочу никому ничего навязывать. Если у футболистов нормально идут дела в России, и они довольны, почему бы не остаться? Персональное решение каждого.