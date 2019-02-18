Черышев: «Стараюсь следить за Головиным в «Монако». Иногда мы переписываемся, желаем друг другу удачи»

А валентинки друг другу подарили?
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев признался, что следит за играми своего соотечественника Александра Головина в «Монако».
– Как вам успехи Головина во Франции?
– Стараюсь следить. Если не полностью матчи, то хотя бы голы и моменты смотрю. Хорошо что Саша восстановился и помогает «Монако». Рад за него! Дай бог ему здоровья, чтобы все и дальше шло хорошо. Иногда мы переписываемся, желаем друг другу удачи.
– Когда у Головина плохо шли дела, к нему в Монако приезжал Черчесов. Может, и вам как-нибудь позвать Станислава Саламовича?
– Ха! Если Черчесов захочет приехать, с радостью приму его. Если что – помогу с билетом на игру «Валенсии» (смеется).
– Пример Черышева и Головина поможет молодым российским игрокам решиться на переезд в Европу?
– Это их решение должно быть. Если ребята хотят попробовать что-то новое, конечно, надо пробовать. Хотя я думаю, будет сначала тяжело. Европейский футбол немного другой, тут трудно. Но когда тяжело, человек растет, и это идет только на пользу. Но я не хочу никому ничего навязывать. Если у футболистов нормально идут дела в России, и они довольны, почему бы не остаться? Персональное решение каждого.
- Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В этом сезоне он провел 21 матч, забив два гола и сделав две результативные передачи.
- Черышев выступает за «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала». На его счету четыре забитых мяча и четыре голевых паса в 25 играх.