Моуринью: «Сейчас не время общаться с клубами по поводу работы»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не спешит искать новую работу.

Португалец был уволен из английского клуба 19 декабря.

«Я думаю, что два-три месяца [без клуба] – это хорошо. После такого будет сложнее, но я надеюсь, что у меня есть возможность стать более сильным.

Проекты? Мой проект как человека и тренера – совершенствоваться, с каждым днем становиться лучше в своей профессии, которую можно сравнить со страстью. Но сейчас не время общаться с клубами», – сказал Моуринью.

В своей карьере Моуринью возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Юнайтед» и завоевал в общей сложности 25 трофеев.