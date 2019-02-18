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    Моуринью: «Сейчас не время общаться с клубами по поводу работы»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не спешит искать новую работу.

    Португалец был уволен из английского клуба 19 декабря.

    «Я думаю, что два-три месяца [без клуба] – это хорошо. После такого будет сложнее, но я надеюсь, что у меня есть возможность стать более сильным.

    Проекты? Мой проект как человека и тренера – совершенствоваться, с каждым днем становиться лучше в своей профессии, которую можно сравнить со страстью. Но сейчас не время общаться с клубами», – сказал Моуринью.

    В своей карьере Моуринью возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Юнайтед» и завоевал в общей сложности 25 трофеев.

    Источник: Tribalfootball

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    18.02.2019 16:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:43

      Теперь можно попробовать свои силы во Франции.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 18 февраля 2019, 16:33

      Мауринья! Не будэш вороной,будишь сир ку шать)))
      Бэгы бистро в Зенит,там скоро поминки будуть ,тренэра тю тю на виход с вещичьками))))

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