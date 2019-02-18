Моуринью: «Сейчас не время общаться с клубами по поводу работы»

Теперь можно попробовать свои силы во Франции.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не спешит искать новую работу.
Португалец был уволен из английского клуба 19 декабря.
«Я думаю, что два-три месяца [без клуба] – это хорошо. После такого будет сложнее, но я надеюсь, что у меня есть возможность стать более сильным.
Проекты? Мой проект как человека и тренера – совершенствоваться, с каждым днем становиться лучше в своей профессии, которую можно сравнить со страстью. Но сейчас не время общаться с клубами», – сказал Моуринью.
В своей карьере Моуринью возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Юнайтед» и завоевал в общей сложности 25 трофеев.