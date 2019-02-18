Марсело – о том, что «Реал» почти не побеждает, когда он в составе: «Конечно, во всем виноват я»

Защитник «Реала» Марсело после поражения от «Жироны» (1:2) во встрече 24-го тура Примеры прокомментировал информацию, что команда победила лишь в одном из девяти матчей чемпионата, в которых он выходил на поле в стартовом составе.

Аккаунт болельщиков мадридцев в инстаграме realmadridac опубликовал сравнение между бразильцем и Серхио Регилоном.

В комментарии к посту Марсело написал: «Конечно, во всем виноват я. Мы продолжаем».

После 24-х туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.

Марсело в этом сезоне принял участие в 24-х матчах мадридцев, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.