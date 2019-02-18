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    Марсело – о том, что «Реал» почти не побеждает, когда он в составе: «Конечно, во всем виноват я»

    Защитник «Реала» Марсело после поражения от «Жироны» (1:2) во встрече 24-го тура Примеры прокомментировал информацию, что команда победила лишь в одном из девяти матчей чемпионата, в которых он выходил на поле в стартовом составе.

    Аккаунт болельщиков мадридцев в инстаграме realmadridac опубликовал сравнение между бразильцем и Серхио Регилоном.

    В комментарии к посту Марсело написал: «Конечно, во всем виноват я. Мы продолжаем».

    • После 24-х туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.
    • Марсело в этом сезоне принял участие в 24-х матчах мадридцев, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: realmadridac

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    18.02.2019 15:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 18 февраля 2019, 17:47

      Грустный юмор...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:36

      Было бы глупо во всех поражениях Реала обвинять одного Марсело. Вся команда в этом году играет ниже своих возможностей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 16:57

      Пусть Марсело посидит на лавочке, а когда Реал без него будет выигрывать, то премиальные за победы пусть ему отстёгивают...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 февраля 2019, 16:42

      Конечно ты! А кто? Я что ли?!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 18 февраля 2019, 15:45

      Значит пора уходить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      Glebson > woyser 18 февраля 2019, 16:26

      В качестве сменщика он будет очень полезен, не надо уходить.

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