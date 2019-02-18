Спортивный директор «Ювентуса» рассказал, что клуб интересовался Икарди зимой

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи признал, что клуб проявлял интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди во время зимнего трансферного окна.

«Икарди в «Ювентусе»? Я хочу уточнить, что это не было каким-то нарушением, и что в последнее время мы с ним никак не контактировали.

Мы поинтересовались по поводу возможности и желания Икарди сменить команду, и может ли «Ювентус» подойти ему.

Это был контакт, совершенный во время трансферного окна. Мы больше не разговаривали с Вандой [Нарой – женой и агентом Икарди]. Он – игрок «Интера». Мы думаем о наших предстоящих матчах», – сказал Паратичи.