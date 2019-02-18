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    Спортивный директор «Ювентуса» рассказал, что клуб интересовался Икарди зимой

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи признал, что клуб проявлял интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди во время зимнего трансферного окна.

    «Икарди в «Ювентусе»? Я хочу уточнить, что это не было каким-то нарушением, и что в последнее время мы с ним никак не контактировали.

    Мы поинтересовались по поводу возможности и желания Икарди сменить команду, и может ли «Ювентус» подойти ему.

    Это был контакт, совершенный во время трансферного окна. Мы больше не разговаривали с Вандой [Нарой – женой и агентом Икарди]. Он – игрок «Интера». Мы думаем о наших предстоящих матчах», – сказал Паратичи.

    • В этом сезоне аргентинец провел за миланскую команду 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт 25-летнего футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2021 года.
    • Ранее миланцы лишили форварда капитанской повязки. У него разногласия с партнерами по команде и клубным руководством.

    Источник: Tribalfootball

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    18.02.2019 14:37
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    Комментарии111
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 22 февраля 2019, 23:31

      Добрый вечер !)

      23.02 15:00 Хетафе - Райо Вальекано 1:0
      23.02 18:15 Севилья - Барселона 1:2
      23.02 20:30 Алавес - Сельта 1:0
      24.02 18:15 Атлетико - Вильярреал 1:0
      24.02 22:45 Леванте - Реал Мадрид 1:2

      23.02. 17:00 Торино-Аталанта 0:1
      23.02. 22:30 Фрозиноне-Рома 0:2
      24.02. 17:00 Болонья-Ювентус 0:2
      24.02. 20:00 Парма-Наполи 0:2
      24.02. 22:30 Фиорентина-Интер 1:1

      23.02 15:30 Бернли - Тоттенхэм 0:2
      23.02 18:00 Борнмут - Вулверхэмптон 1:1
      23.02 20:30 Лестер - Кристал Пэла 1:0
      24.02 17:05 Манчестер Юн - Ливерпуль 1:2
      24.02 17:05 Арсенал - Саутгемптон 2:0

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 20:55

      Пожалуй я закончу на сегодня. Всего доброго. С наступающим праздником! И пусть этот праздник пройдет для всех удачно. До завтра.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 22 февраля 2019, 20:58

      Добро, Саша, до завтра и спокойной ночи.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 21:01

      Олег, я Татьяну встречать... вечерним рейсам прибывает..

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 21:08

      Какой базар. Встречай подругу и общайся с ней. До встречи на базе, Андрюша.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 февраля 2019, 20:33

      Все мужики, спать меньше 7 часов осталось..завтра трудный день, дразнить больше не буду.
      Отчет подам позже!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 22 февраля 2019, 20:40

      Давай, Серый, отдыхай. Главное не частите наливая, время хватает и хорошо закусывайте, а не запивайте.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 22 февраля 2019, 20:46

      Сереж ,всего доброго! Приятных сновидений и с наступающим праздником!!!

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 февраля 2019, 20:21

      У меня по молодости друзья удивлялись.
      Собираемся в гости сразу вопрос что будем пить., моя Сережа давай будешь пить водку.( типа ты меньше с водки гонишь).
      Друзья, -товарищи в ауте, вот бы мне так один говорит...А мне нахрен водка не нужна, мне пиво давай!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 22 февраля 2019, 20:24

      Для гостей лучше пиво. Много выпьют, но дешевле.))) По крайней мере в наше время.

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:30

      Пивка в одну харю можно до 5 литров выпить.. вместе с тарой 500 рублей, так это 2 бутылки водки типа зеленой марки, либо талки.. Вот и посчитай что выгодно..

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:35

      Олег... житейская мудрость у тебя в крови...)
      но опять же ..... там сибиряки...они вообще расчётов не ведут... всё вёдрами, да вагонами..)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:38

      Я уже ответил по этому поводу. В молодости и мы так гудели. Всё стаканами и фужерами, еда без разницы, иногда прост о хлебом занюхивали, а то и рукавом.)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 22 февраля 2019, 20:43

      Закуску в расчёт не берём. ))) Пиво всегда будет выгодней. От водки брюхо не вздуется, а с пива много не съешь.)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 февраля 2019, 19:56

      Завтра с соседями на дачу рванем шашлык жарить, да водку пить..
      Правда на электричке а там по шпалам,( как в песне), а то у меня зимнего подъезда нет.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 22 февраля 2019, 20:02

      Позавидуешь тебе Сереж. Но сильно не увлекайтесь а то на базе завтра никого не найдешь.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 22 февраля 2019, 20:05

      что то мне тревожно за электричку.... )

      6
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      Рубик Докоян > афоня72 22 февраля 2019, 20:06

      Отставить, какая на хрен водка под шашлык. Красное сухое вино. Можно Саперави, Каберне Совиньон, Темпанильо или Сира. Под под водочку селёдочку, картошечку, сало, грибочки. малосольные огурчики и помидорчики.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 22 февраля 2019, 20:07

      Да я завтра наврядли и базу найду...

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:08

      Я тоже об этом подумал.))) За руль никому не садиться, оторвутся, что уже и за дачу тревога будет. Тьфу, тьфу, тьфу.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 22 февраля 2019, 20:09

      Дорогу домой найди, а то, если твоя подаст в розыск, то лучше на даче остаться.)))

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:10

      Это к шашлыку тоже прилагается.
      Завтра 8.30 на электричке выдвинусь 1.03 езды минут 10- 15 по шпалам, а там метров 100 по лыжне и метров 150 по пояс в снегу ( лучше преодолевается на карачках проверенно).Печь натоплю снег с крыши от трубы откидаю и там остальные подтянутся.

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      афоня72 > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:12

      Она с соседкой по даче и с пацанами (детьми ровестники по 16 лет) уже почти в теплую избу подтянутся. Конечно за 2 часа не протопишь но уже веселее будет.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:13

      Олег.... это же сибиряки....какое вино...?)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 22 февраля 2019, 20:19

      Чувствую, что вы завтра будете как в песне нашей юности про электричку..." Опять от меня сбежала, последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам, иду домой по привычке". Но мы перефразировали. И я по шпалам, опять по шпалам иду... с разбитым @балом.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:22

      Тогда не хрен шашлык переводить или спирт с водкой. А то как пел Трофим : " Шашлычок под коньячок", нашёл рифму. )))

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      афоня72 > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:27

      Некому бить..Мы только с соседом да со своими чемоданами.., да и хлопотно это как говорил один небезызвестный герой.
      ( столько лет был внештатным инструктором БСП), помню у нас инструктор с АЛЬФА -2 был..так он мне свое кимано подарил..давно правда это было.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:29

      я Олег хоть и компанейский, но мои компании по водке не прутся...) как то по другому релаксакцию провожу)

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      Рубик Докоян > афоня72 22 февраля 2019, 20:29

      Так бить не надо, сами об шпалы будете спотыкаться. ))) Что-то Толика не видно, наверное уже ушёл в автономное плавание. )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:36

      Водку нужно к соответствующей закуске, в это время, и не частить. Я пью дома дриньками наливая по 20-30гр. с зятьями по 40гр ( у меня такие рюмашки ) а в молодости мы пили гранёными стаканами. купим с другом 2 бытылки, пожарим картошки, яичницу. Свежие огурцы и помидоры. Хряпнем и чере 2ч. мы готовые. Алкоголь всасался в кровь и мы уже еле языки ворочаем. Отлежимся, а иногда и бегать по коридору приходилось. А вечером на танцы. по дороге у бабы Маши купим первака, а он. блин. ещё тёплый. Подойдём к водонапорной колонке на улице, поставим баку и охлаждаем её водой. Как вспомнишь все эти до армейские похождения. как раз в это время бухали , отмечая 23 февраля, а мне в ночь на дежурство, сторожить новый электроцех.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:46

      водка как обеззарыживающее и прафилактическое средство , наверно хороша... но вот как транквилизатор создающий атмосферу, лучше всего "дымок" )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:51

      Я тут не в теме. По алкоголю да. Хорошее красное сухое вино или коньячок под десерт, кофе и шоколад. Для курящих сигара. По латыни закуску под коньяк называют три С (цэ ) От начальной буквы шоколад, кофе и сигара.

      4
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:59

      а как же брынза...? забыл Олег..? под винчестер... ты же всегда рекомендовал)

      4
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 21:07

      Просто не упомянул. Под красное сухое вино по классике и на вкус это сыр и хорошая брынза ( а сейчас это редкость ). Шашлык, овощи, зелень, ( спагетти или паста). Если без последнего, то хорош лаваш грузинский, горяченький. Мы так Днюху старшей отмечали с кавказской кухней и домашним вином по заказу от грузинского кафе с их соусами.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:29

      наши вчера неплохо порезвились... мне прям понравилось)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:41

      Игрой порадовал Краснодар, а Зенит результатом. Обидно за Шахтёр, возил немцев во втором тайме как хотел, но в итоге проиграл с крупным счётом. Сам перекладины считал, дважды, а в конратаках дважды пропустил, где вратарь сыграл с ошибками.

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:41

      Да молодцы. Обе команды прошли дальше. Теперь определились пары Валенсия -Краснодар.
      Вильярреал -Зенит.

      6
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      Project Бабангида > zigbert 22 февраля 2019, 19:46

      оба соперника не сахар, но зениту чуть больше повезло

      6
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      zigbert > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 19:48

      Олег. Тебя с победой Зенита! Команда преобразилась. Азмун пришелся ко двору.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:50

      Андрей ,хоть ты не специалист испанского футбола ,но ход твоих мыслей подкупает.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 22 февраля 2019, 19:51

      Спасибо, Саша. Но пока командной игры нет. Выиграли за счёт индивидуальных действий отдельных игроков и Азмуна в частности.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 22 февраля 2019, 19:55

      ко мне вообще слово "специалист" сложно приклеивается.... )
      а в футболе так вообще профан)

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 19:58

      Конечно это не тот Зенит ,который играл при Спалетти но сдвиги к лучшему есть. Надо же и Оздоев начал забивать.

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:05

      Андрей ,отвлечемся от футбола. По неподтвержденным данным в вашей станице поселилась наша землячка.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 22 февраля 2019, 20:10

      во как...! если дашь координаты я её найду... в станице это было бы конечно проще сделать... но у нас город хоть и не мегаполис но не такой уж и маленький...

      интересно её отзывы о "кубанойдах" послушать)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:20

      Как нибудь узнаю и тебе сообщу. А вдруг она твоя соседка.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 22 февраля 2019, 20:24

      )))+
      вот ты куда уже свою баню пристраиваешь...))

      если что , я живу по улице ленина 85 многоквартирка
      но есть жилая дача в пригороде

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 22 февраля 2019, 20:26

      Да от него не столько голы нужны, сколько пахать в опорной зоне. Сейчас у нас там уже давно проблемы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:35

      Теперь уже остается наигрывать тех игроков которые имеются в наличии. Трансферы закончились.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:37

      Андрей ты не подумай что я хочу чего то выяснить. Просто мысли какие то бегают.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 22 февраля 2019, 20:41

      Сандро...какие могут быть секреты от братано - итальяно...?! для своих я весь как на духу... кроме как для полиции )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 22 февраля 2019, 20:45

      Безусловно, сейчас надо готовиться к началу РПЛ и играл в ЛЕ с испанцами. Со жребием опять повезло.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:06

      Дюков.....? топ менеджеры газпрома как боги, сведущи во всём.
      ладно....пока время творцов не пришло, рулят дельцы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:17

      Вечер добрый, Андрюша ! Дюков из всей этой шоблы наиболее толковый, вменяемый и беспонтовый. Там где он не достаточно сведущ, а в футболе точно, он будет консультироваться у специалистов, его интеллекта и успешного менеджмента достаточно, чтобы руководить в РФС. Рядом с ним Фурсенко и особенно вице-моторист Мутко отдыхают. И перед ним никто не будет выпендриваться.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 19:20

      чисто внешне.....облик человеческий....не отталкивающий! всё что могу о нём сказать.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:54

      Не знаю, что тебя в нём отталкивает. Когда он начнёт говорить, а он меньше будет мелькать всюду, чем Мутко. который двух слов связать не мог и ахинею нёс.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 20:01

      хана электричке а обратном пути...)
      или вы с ночёвкой?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 февраля 2019, 20:02

      ))) Пропустил когда читал частицу не, да тут от дочери моя пришла и мне голову начала за-се-рать, отвлекая от компа. Валидол не причём, хотя, блин, не оторваться, только и подливаю.)))

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      zigbert 22 февраля 2019, 19:03

      Добрый вечер всем!

      Родились в этот день.
      1732г. Джордж Вашингтон. 1й президент США.
      1857г. Генрих Герц. немецкий физик.
      1897г. Леонид Говоров. Маршал Советского Союза.
      1921г. Бокасса. император ЦАР. людоед.
      1933г. Нина Арцишевская. баскетболистка ,ЧМ 1959г.
      1935г. Валдис Муйжниекс. баскетболист ,3й ЧЕ 3й серебр. приз.ОИ
      1941г. Евгений Мишаков. хоккеист ЦСКА 2й ОЧ 4й ЧМ.
      1956г. Вальдемар Новицкий. гандболист ОЧ 1988г.
      1973г. Шота Арвеладзе.грузинский футболист ,выс. за Аякс.
      1973г. Жуниньо Паулиста.бразильский футболист ,ЧМ 2002г
      1980г. Свен Эриксон. шведский хоккеист ,ЧМ 2013г.

      1930г. В английском городе Мэнсфилд состоялся 1й футбольный матч с электрическим освещением.
      1967г. Солженицын завершил "Архипелаг ГУЛАГ"
      2014г. Государственный переворот на Украине.

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      Рубик Докоян > zigbert 22 февраля 2019, 19:12

      Спасибо, Саня, ещё раз тебя с победой и рекордами местного значения.))) Валдис Муйжниекс это моё детство, очень его хорошо помню. По тем временам топ-игрок как и Валдманис, но Муйжниекс был лидером сборной СССР конца 50-х и начала 60-х. годов. Умный и техничный игрок.

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      Project Бабангида > zigbert 22 февраля 2019, 19:14

      без людоеда картина была бы не полной))

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      zigbert > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 19:19

      Спасибо Олег. А я что то запамятовал. Кое что из старины помню ,но что то стирается.

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      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:21

      Иногда надо держать в голове что даже такие высокие люди ,могут быть людоедами.

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      Рубик Докоян > zigbert 22 февраля 2019, 19:28

      Я баскетболистов того периода хорошо помню. Уже телек был и у нас, не надо было ходить к соседям и начиная с 1964г., когда уже стали показывать в прямом эфире и в записи все ОИ летние и зимние, а я их все смотрел. Тогда рижское СКА у нас доминировало вместе с ЦСКА.

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      Project Бабангида > zigbert 22 февраля 2019, 19:32

      " : а я читал они человеческими жертвами питаются " (с) - ( полосатый рейс )

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      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:32

      Тут все гораздо серьезнее. А с другой стороны в чем его вина? Не в тихаря же он ел это мясо. Повара у него были такие (мастера своего дела).

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      zigbert > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 19:37

      Рижский СКА к сожалению не помню. Да что говорить была всего одна программа. Вторую нам подключили в конце 70х.

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      Project Бабангида > zigbert 22 февраля 2019, 19:44

      кто то сумел ему объяснить, что это - вкусно, сытно и полезно....)
      моральных принципов у дикарей нет , так что какой с него спрос..?
      папа римский, при всей своей святости, крови больше попил)

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      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:45

      Странно все это как то ,мы живем в ракетный век а там время остановилось еще в каменном.

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      Рубик Докоян > zigbert 22 февраля 2019, 19:48

      И у нас так было, но показывали много спорта. Донецкая программа показывала новости Донецкой обл., разные концерты местные, КВН игру Шахтёра. Я помню как мы все собрались у телека, чтобы увидеть старшего брата и его друзей по классу и двору на областном смотре художественной самодеятельности, он ходил в танцевальный кружок. Украинское ТВ-1 появилось где-то в 1965-1967г и УТ-2 где-то в начале 70-х. А так многое читал всё про спорт где только можно было.

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      zigbert > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 19:55

      А мне в молодости хотелось приобрести видеокамеру. Но все было очень дорого. К тому же надо было к ней покупать проектор ,что тоже не дешево.

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      Рубик Докоян > zigbert 22 февраля 2019, 20:12

      Я помню механическую у друга. Писали свадьбу, Днюху. Черно-белая, стрекот стоял, звука не было. Это в конце 60-х, начал 70-х годов.

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      Project Бабангида 22 февраля 2019, 18:14

      Сандро с увесистой победой....!!
      итальянский флаг победоносно развивается над базой )

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      zigbert > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:04

      Спасибо Андрей.

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      Project Бабангида 22 февраля 2019, 18:10

      афоня (с) - ....в далеке от коллектива
      с косяками прячется..


      молодца Серж , по всем утюгом прошёлся...))
      не... ну на то он и поэт....что бы жечь глаголом...

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      афоня72 > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:03

      Привет Андрюша.
      Я больше по пошлятине, вот твоё резюме прочитал сразу строчка в голове образовалась--Мы таких поэтов, имели в туалетах...
      (из той серии посмотри на лево, посмотри на право, сел срать х*ули вертишься).

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      Project Бабангида > афоня72 22 февраля 2019, 19:10

      Есенин умел пошлятине приделать крылья.... и она как то преображалась сразу.... а это уже магия..... ты хоть и не Есенин, но всё же Сергей..)

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      афоня72 > Project Бабангида 22 февраля 2019, 19:32

      Что не говори Есенина с детства любил..

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      Project Бабангида > афоня72 22 февраля 2019, 19:40

      заметно.... лирика в тех же интонациях проскальзывает

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