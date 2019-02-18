Спортивный директор «Ювентуса» рассказал, что клуб интересовался Икарди зимой

Добрый вечер !)
23.02 15:00 Хетафе - Райо Вальекано 1:0
23.02 18:15 Севилья - Барселона 1:2
23.02 20:30 Алавес - Сельта 1:0
24.02 18:15 Атлетико - Вильярреал 1:0
24.02 22:45 Леванте - Реал Мадрид 1:2
23.02. 17:00 Торино-Аталанта 0:1
23.02. 22:30 Фрозиноне-Рома 0:2
24.02. 17:00 Болонья-Ювентус 0:2
24.02. 20:00 Парма-Наполи 0:2
24.02. 22:30 Фиорентина-Интер 1:1
23.02 15:30 Бернли - Тоттенхэм 0:2
23.02 18:00 Борнмут - Вулверхэмптон 1:1
23.02 20:30 Лестер - Кристал Пэла 1:0
24.02 17:05 Манчестер Юн - Ливерпуль 1:2
24.02 17:05 Арсенал - Саутгемптон 2:0
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи признал, что клуб проявлял интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди во время зимнего трансферного окна.
«Икарди в «Ювентусе»? Я хочу уточнить, что это не было каким-то нарушением, и что в последнее время мы с ним никак не контактировали.
Мы поинтересовались по поводу возможности и желания Икарди сменить команду, и может ли «Ювентус» подойти ему.
Это был контакт, совершенный во время трансферного окна. Мы больше не разговаривали с Вандой [Нарой – женой и агентом Икарди]. Он – игрок «Интера». Мы думаем о наших предстоящих матчах», – сказал Паратичи.
- В этом сезоне аргентинец провел за миланскую команду 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
- Контракт 25-летнего футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2021 года.
- Ранее миланцы лишили форварда капитанской повязки. У него разногласия с партнерами по команде и клубным руководством.