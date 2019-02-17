Суркис не включил Семина в топ-три тренеров «Динамо» после 2002 года. С россиянином клуб брал УПЛ и доходил до полуфинала Кубка УЕФА

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис назвал топ-три тренеров команды, которые работали с 2002 года. В список не попал россиянин Юрий Семин, с которым команда выиграла УПЛ и дошла до полуфинала Кубка УЕФА.

«Топ-три после Валерия Лобановского. Это те, кто завоевывали золотые медали. Это Сергей Ребров в течение двух сезонов, это Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко», – сказал Суркис.