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    Суркис не включил Семина в топ-три тренеров «Динамо» после 2002 года. С россиянином клуб брал УПЛ и доходил до полуфинала Кубка УЕФА

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис назвал топ-три тренеров команды, которые работали с 2002 года. В список не попал россиянин Юрий Семин, с которым команда выиграла УПЛ и дошла до полуфинала Кубка УЕФА.

    «Топ-три после Валерия Лобановского. Это те, кто завоевывали золотые медали. Это Сергей Ребров в течение двух сезонов, это Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко», – сказал Суркис.

    • В список попал Демьяненко, который выиграл столько же чемпионств, что и Семин.
    • Семин работал в «Динамо» с 2008 по 2009 год и с 2010 по 2012 год.
    • Также с командой россиянин взял Суперкубок Украины.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    17.02.2019 22:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 февраля 2019, 12:47

      Политическое решение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 февраля 2019, 09:57

      Если б включил Семина,то его сразу бы обвинили в симпатиях к "агрессору",только вот после Лобановского в еврокубках,кроме Палыча,никто киевское Динамо до полуфиналов не доводил!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 февраля 2019, 00:16

      Не может Бомбардир без подобной "нулевой" информации, призванной устроить ругань в комментах. Прекращайте уже.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 февраля 2019, 22:51

      Нация высокомерных и неблагодарных селян.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 февраля 2019, 22:45

      А ЧЕГО ВЫ ХОТЕЛИ ОТ ХОХЛОВ РУССКИЕ ДЛЯ НИХ НЕ СУЩЕСТВУЮТ

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