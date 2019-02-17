Венгер: «Трансфер Рэмзи в «Ювентус» будет интересным. Но для «Арсенала» это потеря»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о переходе полузащитника Аарона Рэмзи в «Ювентус».

«Это будет потерей для «Арсенала». Но должен сказать, что для Рэмзи это будет интересный трансфер.

Это футболист, который отлично играет впереди. Его главное качество – умение держать мяч. Он делает интересные забегания из глубины. Сегодня вы не встретите много игроков, которые делают забеги длиной в половину поля. Это будет интересное усиление для «Ювентуса», – сказал Венгер.