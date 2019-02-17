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    Венгер: «Трансфер Рэмзи в «Ювентус» будет интересным. Но для «Арсенала» это потеря»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о переходе полузащитника Аарона Рэмзи в «Ювентус».

    «Это будет потерей для «Арсенала». Но должен сказать, что для Рэмзи это будет интересный трансфер.

    Это футболист, который отлично играет впереди. Его главное качество – умение держать мяч. Он делает интересные забегания из глубины. Сегодня вы не встретите много игроков, которые делают забеги длиной в половину поля. Это будет интересное усиление для «Ювентуса», – сказал Венгер.

    • Венгер работал с Рэмзи в «Арсенале».
    • Игрок перейдет в «Ювентус» после окончания текущего сезона.

    Источник: Sky Sports

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    17.02.2019 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 11:07

      Хорошо если Аллегри будет доверять ему.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:54

      Тоже на это надеюсь и рассчитываю. Партнёры в Юве будут совсем другого уровня и Аарону будет с кем взаимодействовать.

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