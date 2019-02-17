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    Погба: «Я стараюсь передать свой опыт молодым игрокам»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о шансах молодых игроков.

    «Я стараюсь передать свой опыт молодым игрокам. Я играл на ЧМ, в финале Лиги чемпионов и финале Лиги Европы. Так что я пытаюсь поделиться этим с парнями. Это культура «МЮ» – поколение Бекхэма, Скоулза, Батта, Гари Невилла.

    Когда приходишь из академии, хочется играть за первую команду и делать большие вещи. Сейчас у нас есть Маркус Рэшфорд, все еще очень молодой и талантливый игрок, есть я и Джесси Лингард. Мы играем вместе уже не знаю сколько лет.

    Я однажды услышал, что в этом клубе нет возраста. Как только молодой футболист готов играть за команду, то у него будет возможность показать себя. Вот так. Это «Манчестер Юнайтед». В этом клубе у вас будет шанс», – сказал Погба.

    • Погба – воспитанник академии «МЮ».
    • В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 23 матчах, забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.

    Источник: The Sun

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    17.02.2019 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 февраля 2019, 19:44

      Бугага!!!Насмешил баклажан!Опытом он делится...Лучше бы дисциплину подтянул!Когда трудный матч и нужно его(матч)вытягивать...Гуталин первый в душ.

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