Погба: «Я стараюсь передать свой опыт молодым игрокам»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о шансах молодых игроков.

«Я стараюсь передать свой опыт молодым игрокам. Я играл на ЧМ, в финале Лиги чемпионов и финале Лиги Европы. Так что я пытаюсь поделиться этим с парнями. Это культура «МЮ» – поколение Бекхэма, Скоулза, Батта, Гари Невилла.

Когда приходишь из академии, хочется играть за первую команду и делать большие вещи. Сейчас у нас есть Маркус Рэшфорд, все еще очень молодой и талантливый игрок, есть я и Джесси Лингард. Мы играем вместе уже не знаю сколько лет.

Я однажды услышал, что в этом клубе нет возраста. Как только молодой футболист готов играть за команду, то у него будет возможность показать себя. Вот так. Это «Манчестер Юнайтед». В этом клубе у вас будет шанс», – сказал Погба.