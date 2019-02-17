Зинченко: «Мы все, хохлы, – топ»

Скорее это просто был юморной стеб ,нежели что-то другое . А так,я согласен,Зинченко действительно ТОП-футболист. Смотрю почти все матчи МанСити и Шурик доказывает это в каждом матче.
Ранее вратарь «Зенита» Андрей Лунев назвал защитника команды Ярослава Ракицкого «топом». Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил следующей репликой.
«Топ, да? А мы все, хохлы, – топ. Мы все, хохлы, – топ, Лунь. Это тебе не Филин Александр», – считает Зинченко.
- Зинченко в текущем сезоне АПЛ сделал три голевые передачи.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
- Украинец выступает за «Сити» с 2016 года.