Зинченко: «Мы все, хохлы, – топ»

Ранее вратарь «Зенита» Андрей Лунев назвал защитника команды Ярослава Ракицкого «топом». Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил следующей репликой.

«Топ, да? А мы все, хохлы, – топ. Мы все, хохлы, – топ, Лунь. Это тебе не Филин Александр», – считает Зинченко.