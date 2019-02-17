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    Зинченко: «Мы все, хохлы, – топ»

    Ранее вратарь «Зенита» Андрей Лунев назвал защитника команды Ярослава Ракицкого «топом». Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил следующей репликой.

    «Топ, да? А мы все, хохлы, – топ. Мы все, хохлы, – топ, Лунь. Это тебе не Филин Александр», – считает Зинченко.

    • Зинченко в текущем сезоне АПЛ сделал три голевые передачи.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
    • Украинец выступает за «Сити» с 2016 года.

    Источник: YouTube-канал Сергея Тыртышного

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    17.02.2019 17:32
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 февраля 2019, 22:07

      Скорее это просто был юморной стеб ,нежели что-то другое . А так,я согласен,Зинченко действительно ТОП-футболист. Смотрю почти все матчи МанСити и Шурик доказывает это в каждом матче.

      2
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 17 февраля 2019, 20:44

      Сегодня день хохла что ли? Весь сайт в леоненках, блохиных, зинченках, суркисах и др. Почитать нечего...

      1
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      Рейтинг: +434

      ssspartak > ZSB 17 февраля 2019, 23:04

      Не, я всё понимаю, но ты скажи как ты такой рейтинг минусовой заслужил дружище?))

      0
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      Рейтинг: +434

      ssspartak > ZSB 17 февраля 2019, 23:05

      я даже не знаю лайкнуть тебе или минусануть)) ну лайкнул, хз))

      0
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot 17 февраля 2019, 19:30

      Ну, вы - то точно хохлы, те, которые чтят и любят свою страну, не ложатся под аккупантов, те - украинцы.

      -2
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot > ZSB 17 февраля 2019, 20:37

      Украина имеет долгую историю и, наконец, получила ту власть, от которой вас тошнит. Ну, вас, вообще-то тошнит от всего мира.

      0
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot > ZSB 17 февраля 2019, 20:41

      Спроси у Украинца кто такой "хохол", а "википедию" для вас будут писать, скоро, в ГД.

      0
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot > ZSB 17 февраля 2019, 21:38

      Вот я и говорю, что ее самую для вас будут писать в ГД. Тебя это не волнует?

      0
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot > ZSB 17 февраля 2019, 21:51

      Петелька потихонечку затягивается - вот уже и молочные продукты из пальмового масла кушаете, а вы и не заметили и доллар подорожал в два раза. Совсем не за горами, когда вам по зомбоящику будут рассказывать о пользе мха. Зато Крым ваш - гордитесь!!!

      0
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot > ZSB 17 февраля 2019, 22:38

      Ха-ха, загугли - Импорт пальмового масла в Россию вырос на 27%, срок выхода на пенсию увеличили на 5 лет. Я не Украинец, но горжусь ими - они совершили три революции за 23 года. Придет время и вам придется возвратить все, что было украдено и ответить за 11000 украинских жизней. Да будет так!

      0
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot > ZSB 17 февраля 2019, 23:27

      За что на вас наложил санкции весь цивилизованный мир?..., правильно - за Крым и еще порцию на днях выдадут. И не надо ровняться по Европе, продолжительность жизни учитывай. Короче ты мне надоел

      0
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot > ZSB 18 февраля 2019, 00:26

      Украина ведёт историю со дня крещения Руси, поэтому ей и вернули ее законный Томос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot > ZSB 18 февраля 2019, 00:46

      Ки-ев-ская Русь - узрел, а ваших *** - ней даже еще не было. Не забывай, что твои ***-ня стали правопреемником Золотой Орды и никакого отношения к славянам не имеют.

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 19:27

      Единственный кто из вас нечего это Ярмоленко а ты полируй лавку дальше

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 февраля 2019, 19:25

      Да на здоровье...

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 17 февраля 2019, 19:15

      Бомбардир в своем репертуаре. Новости о чём угодно: расизм на матчах, гомосексуализм директоров, домогательства начальников академий. Про наших легенд из бутырки и их "страдающих" жён я вообще молчу. Теперь вот о самосознании украинских футболистов решили поведать.
      Пишут обо всем, кроме футбола. Я уже не помню, когда последний раз аналитическую статью нормального качества здесь видел.

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 17 февраля 2019, 19:06

      Да будет политический срач)))
      а Зинченко между тем это чисто по дружески, человек, который как раз таки без политического подтекста хорошо дружит и с русскими, и с украинцами)
      А тут такие комменты...братья блин....Вам лишь стоит промыть мозги со стороны политиков, и сразу же - братья становятся врагами...тьфу, мерзко.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2019, 18:43

      сало это жир который вреден для нормального человека так же как хо...лы

      -1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 17 февраля 2019, 18:41

      Зинченко хохол с мозгами,Порош без

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 февраля 2019, 18:39

      К чему это черный подтекст ?
      Типа он зазнался?
      Желтая пресса...

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