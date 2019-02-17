«Интер» хочет заменить Икарди на Джеко

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Эдину Джеко.

Руководство миланцев рассматривает 32-летнего футболиста в качестве замены Мауро Икарди. Ранее стало известно, что у аргентинца возникли трения с партнерами и советом директоров. На этой неделе его лишили капитанской повязки.