«Интер» хочет заменить Икарди на Джеко

Чушь !
Лукаку , Левандовски , Вернер или Суарес..
«Интер» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Эдину Джеко.
Руководство миланцев рассматривает 32-летнего футболиста в качестве замены Мауро Икарди. Ранее стало известно, что у аргентинца возникли трения с партнерами и советом директоров. На этой неделе его лишили капитанской повязки.
- В текущем сезоне Джеко провел за римлян 25 матчей, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
- Контракт боснийца с «Ромой» рассчитан до лета 2020 года.
- Transfermarkt оценивает форварда в 23 миллиона евро.