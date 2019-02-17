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    «Интер» хочет заменить Икарди на Джеко

    «Интер» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Эдину Джеко.

    Руководство миланцев рассматривает 32-летнего футболиста в качестве замены Мауро Икарди. Ранее стало известно, что у аргентинца возникли трения с партнерами и советом директоров. На этой неделе его лишили капитанской повязки.

    • В текущем сезоне Джеко провел за римлян 25 матчей, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
    • Контракт боснийца с «Ромой» рассчитан до лета 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает форварда в 23 миллиона евро.

    Источник: Foxsports

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    17.02.2019 15:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 17 февраля 2019, 20:15

      Чушь !
      Лукаку , Левандовски , Вернер или Суарес..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 16:26

      Джеко нет смысла покупать при всем уважении

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