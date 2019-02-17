Пентек: «Я всегда верю, что забью много голов. Но шесть мячей в пяти играх – это больше, чем я ожидал»

Пёнтек, продолжать в том же духе!!! Сделай КриРо
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек после победы красно-черных над «Аталантой» (3:1) в 24-м туре Серии А заявил, что хочет забивать в каждом матче.
В игре с командой из Бергамо поляк отметился дублем, записав на свой счет шестой гол в пяти встречах за миланцев.
«Я всегда верю в себя и верю, что забью много голов. Но признаюсь, что шесть мячей в пяти матчах – это больше, чем я ожидал.
Момент с первым голом? За мной пристально следили, но я знал, что мяч рано или поздно придет в штрафную, поэтому я сделал движение, чтобы оказаться первым на мяче.
Я доволен двумя голами во вчерашней игре и хочу продолжать в том же духе. Я – нападающий, поэтому я бы хотел забивать в каждой игре», – сказал Пентек.
- Форвард перешел в «Милан» из «Дженоа» этой зимой за 35 миллионов евро.
- Всего в текущем сезоне Пентек провел в Серии А 23 матча и забил 17 голов.