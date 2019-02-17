Пентек: «Я всегда верю, что забью много голов. Но шесть мячей в пяти играх – это больше, чем я ожидал»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек после победы красно-черных над «Аталантой» (3:1) в 24-м туре Серии А заявил, что хочет забивать в каждом матче.

В игре с командой из Бергамо поляк отметился дублем, записав на свой счет шестой гол в пяти встречах за миланцев.

«Я всегда верю в себя и верю, что забью много голов. Но признаюсь, что шесть мячей в пяти матчах – это больше, чем я ожидал.

Момент с первым голом? За мной пристально следили, но я знал, что мяч рано или поздно придет в штрафную, поэтому я сделал движение, чтобы оказаться первым на мяче.

Я доволен двумя голами во вчерашней игре и хочу продолжать в том же духе. Я – нападающий, поэтому я бы хотел забивать в каждой игре», – сказал Пентек.