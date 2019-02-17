Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пентек: «Я всегда верю, что забью много голов. Но шесть мячей в пяти играх – это больше, чем я ожидал»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек после победы красно-черных над «Аталантой» (3:1) в 24-м туре Серии А заявил, что хочет забивать в каждом матче.

    В игре с командой из Бергамо поляк отметился дублем, записав на свой счет шестой гол в пяти встречах за миланцев.

    «Я всегда верю в себя и верю, что забью много голов. Но признаюсь, что шесть мячей в пяти матчах – это больше, чем я ожидал.

    Момент с первым голом? За мной пристально следили, но я знал, что мяч рано или поздно придет в штрафную, поэтому я сделал движение, чтобы оказаться первым на мяче.

    Я доволен двумя голами во вчерашней игре и хочу продолжать в том же духе. Я – нападающий, поэтому я бы хотел забивать в каждой игре», – сказал Пентек.

    • Форвард перешел в «Милан» из «Дженоа» этой зимой за 35 миллионов евро.
    • Всего в текущем сезоне Пентек провел в Серии А 23 матча и забил 17 голов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2019 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 февраля 2019, 18:47

      Пёнтек, продолжать в том же духе!!! Сделай КриРо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 14:33

      Просто головокружительный успех.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 13:54

      Ну хоть кто-то оправдал ожидания и даже превысил их...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11